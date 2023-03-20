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Рецепт классической королевской ватрушки от Юлии Ковальчук

Рецепт классической королевской ватрушки от Юлии Ковальчук
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Ковальчук регулярно ее готовит для своей дочери Амелии.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук не только красавица, но и умница. Она построила блестящую карьеру и реализовалась как жена и мать. Бывшая солистка группы "Блестящие" воспитывает совместно с супругом Алексеем Чумаковым дочь Амелию, котрую скрывает от общественности.

Малышка родилась у Ковальчук и Чумакова в 2017 году, но до сих пор никто не видел, как она выглядит, и на кого из родителей похожа. Это не мешает семье наслаждаться друг другом и жить полной и насыщенной жизнью. Скорее наоборот. На днях Юлия Ковальчук показала, какую вкусноту готовит для своей любимой доченьки.

"Не знаю, как ваши детки, а у меня Амелия просто обожает классическую королевскую ватрушку. Сейчас покажу как я ее готовлю", – сказала Юлия Ковальчук.

Ингридиенты:

– 4 яйца

– 500 г творога

– 200 г сахара

– 300 г муки

– 250 г сливочного масла

Приготовление:

"Для начинки тщательно перемешиваю творог, яйца и сахар, – говорит Ковальчук, – добавлю еще немножко ванильного сахара. Делаем коржик. Для этого я естественно просеиваю муку и в нее буду натирать ледяное масло. Масло я натерла, теперь я его буду смешивать с мукой и вручную буду делать красивую крошку. Большую часть теста выкладываем на смазанную сливочным маслом форму. Туда будем выливать начинку и сверху доложим оставшееся тесто. В духовку на 200 градусов на 30 минут".

20 марта 2023, 08:20
Юлия Ковальчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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