Максимальное наказание: Обобравшие до нитки дочь Баталова мошенники предстанут перед судом

Скоро пройдет решающее заседание по делу собственности умершего Алексея Баталова. Перед судом предстанут Наталья Цивина и Михаил Дрожкин, для которых тяжелобольная наследница Баталова требует максимального наказания.
Сообщается, что тяжелобольная Мария хочет отсудить у мошенников полтора миллиона рублей, а также семьсот тысяч рублей, потраченные на услуги юристов. По словам Сергея Лукина, представляющего интересы Баталовой, Цивина и Дрожкин приобрели для наследницы артиста непригодную жилплощадь. "Марии нужны определенные условия", – говорит адвокат, отмечая, что женщина с детства является инвалидом.
Напомним, после кончины Баталова развернулась война за его наследство. Сообщалось, что Цивина и Дрожкин обманным путем завладели имуществом звезды советского кино, обобрав его дочь-инвалида практически до нитки. По словам вдовы артиста, она доверяла приятелям супруга, а потому даже не предполагала, что они могут ее обмануть. Так, они поддерживали ее и помогали семье после того, как Баталов ушел из жизни.
Позже вдова актера осознала, что мошенники специально втирались к ней в доверие. Через некоторое время она заметила, что с ее счетов пропали деньги, а также часть ее собственности оказалась записана на недоброжелателей.