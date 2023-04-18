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Вторник 18 апреля

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"Потерял доверие": Валерия влепила смачную пощечину завалившемуся домой пьяному любимому человеку

"Потерял доверие": Валерия влепила смачную пощечину завалившемуся домой пьяному любимому человеку
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Валерия была шокирована увиденным.

Порой даже самые близкие люди теряют наше доверие и опускаются в глазах ниже плинтуса. В семье такое случается особенно часто, особенно в непростые времена. Именно такой случай произошел с российской певицей Валерией.

Беда свалилась на голову не жданно не гаданно. Все шло хорошо, реьенок учился за границей, сами они жили сыто и богато. Но вдруг все вмиг переменилось. И перечеркнул все не кто иной как любимый человек Валерии.

В свежем интервью Наталье Подольской Валерия рассказала, как однажды ее дочь Шенна пришла домой пьяной. Это было в тот период, когда она училась в Швейцарской школе. Шенна приехала домой к родителям на летние каникулы и отправилась с друзьями погулять. С собой у нее был дорогой смартфон, который, как потом выяснилось, у нее украли.

"Она приехала на лето, была с нами, каникулы, все было замечательно. И за день до отъезда приключилась вот эта история. Мы заплатили за целый год учебы какие-то немыслимые деньги. И ей подарили телефон, тогда айфонов еще не было, ну это был тоже первый смартфон. Она с этим телефоном как с драгоценностью. И что ты думаешь? Они пошли с мальчишками и девчонками, там сидели, мальчишки притащили пиво, где-то они там выпили. Там еще сигаретки... Телефон у нее этот украли. Я просто взяла и влепила ей пощечину. Она села, заплакала. На утро нами было принято решение, что девочка в Швейцарию не поедет", – рассказала Валерия.

Психолог Марк Бартон уверен, что Валерия неправильно поступила в такой ситуации. Нельзя было бить пьяного ребенка, да еще и вести с ним какие-то заумные беседы, несмотря на то, что ребенок "потерял доверие". Более того, он отметил, что скорее всего, Валерия была сама виновата в том, что ее дочь напилась.

Напомним, дочь Валерии Анна Шульгина избавилась от известной фамилии и выступает как певица под псевдонимом SHENA. Девочка намеренно сменила имя.

18 апреля 2023, 18:00
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Наталья Подольская/ YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

Наряд как у певицы Валерии: повторяем образ дешевле 1000 рублей

Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: aliexpress.ru
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