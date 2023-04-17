Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос

Мужчина не смог отпустить обиду на артистку

17 апреля знаменитая певица Валерия отмечает день рождения. Сегодня, в свои 55 лет, артистка наслаждается семейной жизнью с Иосифом Пригожиным и предпочитает не вспоминать о прошлых отношениях. Многие до сих пор с ужасом вспоминают скандальный брак звезды с Александром Шульгиным, но не все помнят, что в ее жизни был и другой неудачный союз.

Первого супруга, джазового пианиста Леонида Ярошевского, Алла Перфилова (Настоящее имя Валерии — Прим. ред.) встретила в 16 лет. Мужчина заметил девушку на музыкальном конкурсе в Саратове и предложил ей стать солисткой в его коллективе. Однако добиться цели оказалось нелегко. В тот момент Перфилова даже не задумывалась о карьере певицы и собиралась стать педагогом, как настаивала ее мать. К счастью, Леониду удалось переубедить Аллу и ее строгую родительницу.

Юная исполнительница занялась музыкой под руководством Ярошевского, поступила с его помощью в Гнесинку и даже поселилась с мужчиной под одной крышей. Вскоре рабочие отношения переросли в дружбу, а затем в роман. В 1987 году влюбленные сыграли скромную свадьбу. А затем в жизни супругов случился еще один серьезный поворот. Они оставили выступления в саратовских ресторанах и отправились покорять Москву.

В столице Алле Перфиловой улыбнулась настоящая удача. Ее заметил и взял под свое крыло продюсер Александр Шульгин. Композитор показал исполнительнице мир шоу-бизнеса, помог ей записать альбом и придумал для нее звучный псевдоним. С появлением Шульгина карьера певицы пошла в гору, чего не скажешь о ее семейной жизни.

Ярошевский ревновал жену и был уверен, что она крутит с продюсером роман у него за спиной. Вскоре певица поняла, что брак идет под откос, и приняла решение развестись. Пианист тяжело переживал расставание и даже пытался покончить с собой, наглотавшись таблеток. Впрочем, сама Валерия отрицала обвинения бывшего мужа в неверности и называла его попытку свести счеты с жизнью инсценированной.

Если артистка предпочитает не вспоминать о первом браке, то о ее экс-супруге нельзя сказать того же. Леонид Ярошевский не смог отпустить обиду на бывшую избранницу и продолжает винить ее в своей нереализованности. Музыкант считает, что пожертвовал ради возлюбленной карьерой. Сейчас, в свои 62 года, мужчина живет в Германии и играет на пианино в одном из местных отелей.