Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов

Российская балерина Анастасия Волочкова постоянно попадает в скандальные ситуации, которые становятся достоянием общественности. Помимо шпагатов, которые не обсуждает только ленивый, у нее за плечами целый послужной список занятных историй. Чего только стоят разборки в самолете с бортпроводником! Потом вся страна обсуждала, как Анастасия Волочкова справила нужду под елкой, и это сняли на видео. На этот раз в Сети появилась информация о том, что три автомобиля Волочковой якобы арестовали из-за долгов. Эти данные появились в СМИ, принадлежавшем Ксении Собчак, что очень задело танцовщицу.
Волочкова опровергла информацию об аресте ее автомобилей и упрекнула Собчак в том, что ей до нее есть дело. Новость о том, что у нее есть арестованные машины, балерина назвала бредом.
"Многим людям просто хочется привлечь к себе внимание и самый простой вариант — это упомянуть имя Анастасии Волочковой, которое я зарабатывала многолетним трудом", – заявила Волочкова.