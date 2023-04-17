Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов

Анастасия Волочкова оправдалась после скандала.

Российская балерина Анастасия Волочкова постоянно попадает в скандальные ситуации, которые становятся достоянием общественности. Помимо шпагатов, которые не обсуждает только ленивый, у нее за плечами целый послужной список занятных историй. Чего только стоят разборки в самолете с бортпроводником! Потом вся страна обсуждала, как Анастасия Волочкова справила нужду под елкой, и это сняли на видео. На этот раз в Сети появилась информация о том, что три автомобиля Волочковой якобы арестовали из-за долгов. Эти данные появились в СМИ, принадлежавшем Ксении Собчак, что очень задело танцовщицу.

Волочкова опровергла информацию об аресте ее автомобилей и упрекнула Собчак в том, что ей до нее есть дело. Новость о том, что у нее есть арестованные машины, балерина назвала бредом.

"Многим людям просто хочется привлечь к себе внимание и самый простой вариант — это упомянуть имя Анастасии Волочковой, которое я зарабатывала многолетним трудом", – заявила Волочкова.



Танцовщица отметила, что один из ее автомобилей Audi A6 была угнана 20 лет назад. Поэтому машина просто физически не может быть арестована. Впрочем, на портале федеральных приставов все же есть информация о том, что Анастасия Волочкова имеет долг суммой в 360 тысяч рублей.