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Шоу-бизнес
"Я ее люблю": бывший увел Кудрявцеву у мужа после драки

"Я ее люблю": бывший увел Кудрявцеву у мужа после драки

Лера Кудрявцева приобрела новый опыт, который с радостью бы хотела повторить.
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После завершения всероссийской акции "Тотальный диктант" Лера Кудрявцева, которая присоединилась к проекту как наставник, пообщалась с журналистами. Коллегам из передачи "Ты не поверишь" знаменитая блондинка призналась в своем потаенном желании.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Оказывается, читая текст диктанта, Лера поняла, что в следующем году непременно обязана вновь поучаствовать в этой акции. Правда, присоединится она уже с другой стороны: сама сядет за парту, чтобы проверить свои знания.

"Очень волнительно, для меня это первая история. Я на следующий год буду писать сама", – поделилась Лера Кудрявцева.

К слову, диктант Лера читала в одной из элитных гимназий столицы. Выбор такой был сделан неслучайно: в детский сад при этой гимназии уже ходит ее дочь.

Характер, как призналась журналистам ведущая, у ее крошки уже проклевывается. И будет он даже похлеще, чем у ее известный мамы. Обратившись назад в прошлое, телеведущая вспомнила, какой оторвой была. Дневник Леры Кудрявцевой был красным от плохих отметок и замечаний по поведению, а родители практически прописались в школе.

Подтвердил это бывший одноклассник теледивы Константин, который сейчас работает психологом, а раньше сидел с Лерой за одной партой. По его словам, в юности за сердце этой красотки даже была драка — ему в кровь ломали нос.

Мужчина признался, что до сих пор Лера Кудрявцева приходит к нему поговорить по душам. В этом плане он увел ее у мужа, ведь обсудить личное она вполне могла бы с родным человеком, не оглядываясь назад. "Я люблю ее вообще на самом деле всем сердцем", — отметил Константин.


Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2023, 15:21 Источник: НТВ, "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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