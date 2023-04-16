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Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку

Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку

Знаменитая ведьма рассказала о самом сокровенном.
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Совсем недавно на телеканале ТНТ стартовало долгожданное шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", где за звание лучшего экстрасенса сражаются победители и финалисты прошлых сезонов "Битвы экстрасенсов". Ясновидящая Виктория Райдос – абсолютный претендент на победу, ведь она уже когда-то победила в 16-м сезоне "битвы", а теперь получает наивысшие баллы от участников испытаний. В эксклюзивном интервью для "Дни.ру" Виктория поведала о своей личной жизни и эзотерике то, чего еще не рассказывала никому.

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Сюжеты Битва экстрасенсов

У вас есть табу в эзотерике? Что не сделаете никогда и никому?

Любая магия, которая вмешивается в волю и судьбу другого человека, а именно любые привороты, отвороты, порчи и так далее. Это не мой путь и не моя миссия.

А что насчет любимых ритуалов?

Ритуалы – не игрушки, чтобы выбирать любимую. У каждого из них есть свои цели, свои сроки, свои условия и средства для исполнения. В моих практиках нет случайных или неэтичных составляющих. А вот из инструментов прогнозирования самым близким мне являются, пожалуй, карты Таро.

Как считаете, ваш дар это благословение или проклятье?

Ни то, ни другое. Сейчас это просто часть меня. Я никогда не скрывала, что принять свои способности было непросто. Конечно, это потребовало времени и усилий, а также понимания, зачем мне нужно принимать такой дар от предков. Когда пришло решение, стало интересно развиваться, взращивать силу, изучать и ее, и себя, учиться взаимодействию с ней. А это уже труд, как и любое другое развитие. Дар или проклятье? Решайте сами.

Уже в первую неделю проекта вы стали лучшим экстрасенсом по версии участников испытания и остальных экстрасенсов, когда вашими соперниками были Олег Шепс и Влад Череватый. А с кем из остальных участников “Битвы сильнейших” сами хотели бы посоперничать? Или считаете, что Олег и Влад идеальные конкуренты?

Все соперники достойные. Я не хочу оценивать чужую силу и сравнивать свои способности с чьими-то еще. Интересно будет встретиться на испытаниях с каждым, а кто будет лучшим – покажет время и зрительское голосование.

У вас как у победительницы 16-го сезона “Битвы экстрасенсов” и ясновидящей уже успешной в "битве сильнейших" много завистников. А как простому немедийному человеку справляться с травлей и хейтерами?

Со своей стороны могу сказать, что надо позаботиться о личной энергетической защите. Если ситуация заходит слишком далеко, есть угрозы жизни и здоровью, то действовать всеми средствами, разрешенными по закону. Если психологически тяжело справиться с какой-либо ситуацией, то не стесняться обращаться за помощью к специалистам. Вы у себя в любом случае в единственном экземпляре, и не стоит ждать, что все разрешится как-то само собой. Позаботиться о себе – это ваша задача.

Придерживаетесь ли мнения, что будущее многовариантно или все-таки все предрешено?

Есть какие-то знаковые события в судьбе любого человека, от которых увернуться не получится. Это уроки, которые надлежит пройти его душе. При этом человек не марионетка в руках высших сил, он обладает свободой воли и очень многое выбирает сам. Удачен этот выбор или нет – это уже другой разговор.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос. Фото: пресс-служба

В детстве многие баловались вызывая духов. Вопрос к вам как к медиуму, насколько это опасно?

Могу сказать, что не стоит воспринимать магию как шутку. Самое лучшее, что может случиться, это если у вас никого не получится вызвать. И это самый распространенный вариант, ведь войти в контакт с миром духов – это не просто пробормотать какие-то слова. Но бывает и так, что слова оказались верными, время подходящим, количество участников процесса тем самым, которое необходимо для вложения коллективной энергии. Вызвали. Могли и сами не заметить, что получилось. А дальше что? Как вернуть обратно? И начинаются полосы неудач, несчастные случаи, непрекращающиеся болезни. Хорошо, если все это в легкой форме.

А еще многие баловались вызывая пиковую даму в зеркале. От этого ритуала действительно можно умереть?

От ритуала – нет. Можно решить, что смерть наступила после ритуала. Но после него не означает, что из-за него. И все же я не рекомендую вступать в игру, не зная ее правил.

Как простому человеку, который не верит в души, загробную жизнь и перерождения, перестать бояться смерти?

Во всех вариантах, независимо от веры или неверия в загробную жизнь, земное существование наше ограничено. А значит надо наполнить свою жизнь не страхом, а созиданием. Направить свою энергию, свои способности, умения, навыки, таланты на качество этой жизни. Именно этой, а не какой-либо другой, которая то ли будет, то ли нет. Речь же не о том, что потом, а о том, как сейчас. Предлагаю сосредоточиться на этом.

Есть мнение, что если человек меняет свою внешность (например делает пластическую операцию), то он влияет на свою судьбу. Как относитесь к этому стереотипу?

В определенном смысле так оно и есть. Но не в плане радикальных перемен в судьбе, а в плане качества жизни. Если человек становится от этого счастливее и не наносит никому вред, то это только его дело, что делать со своим телом. Если так он сможет ярче выразиться, стать увереннее, отдавать больше позитивной энергии, вкладываться в свою семью, работу, в друзей, в хобби, то почему нет. Тема эта, конечно, гораздо глубже. Операции тоже бывают очень разные, да и разумный подход к вопросу никто не отменял. Для себя на данный момент я не планирую каких-либо перемен на столе у пластического хирурга.

У вас достаточно твердый характер. Супругу трудно с вами?

Об этом лучше спросить у него. Он знал, на ком женится. Не было такого, что я до свадьбы была одним человеком, а после преобразилась до неузнаваемости. Мы каждый день выбираем друг друга и учимся друг у друга тому, как жить счастливую семейную жизнь.

У вас трое деток. Планируете еще детей?

Пока таких планов нет.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос с семьей. Фото: пресс-служба

Чем отличается порча от проклятья?

Порча предполагает магические действия. Проклятье далеко не всегда связано с ними. Сильное эмоциональное потрясение, причиной которого стал другой человек, травмирующие события, высвобождают колоссальное количество энергии. Достаточно задать ей вектор, направить словами, сказанными, что называется, в сердцах, на обидчика или виновника, чтобы сформировать проклятье. Как оно проявится и сколько будет действовать, зависит от многих факторов.

Есть какие-то простые бытовые способы защититься от сглаза? Многие (особенно девушки) переживают, что если на них кто-то не так посмотрел, то теперь все пойдет наперекосяк

О самых простых способах я даю информацию в своих социальных сетях. Можно не переживать, а присоединиться, подписаться и ознакомиться с доступными материалами. Пользы от этого будет намного больше, чем от страхов и волнений.

Есть много негативных бытовых примет из серии, что соль рассыпалась к несчастью или мусор нельзя выметать к порогу, а то денег не будет. А может есть какие-то позитивные приметы, которые со многими регулярно случаются и сразу настроение себе поднять?

Конечно, они есть. И множество. Например, если вы в течение одного дня трижды споткнулись правой ногой, то это говорит об открывающихся для вас перспективах и выгодах. И не спешите огорчаться, если вы наступили в лужу, торопясь на важную встречу. Скорее всего она пройдет удачно, а даже прогнозируемые неприятности обойдут вас сегодня стороной.

А действительно ли можно поставить на человека такую защиту, чтобы его ни один экстрасенс не смог "прочитать". Если да, то умеете ли делать такое?

Все и всегда зависит от силы. Силы того, кто ставит, и силы того, кто пытается пройти сквозь защиту. Имеет ли смысл ставить такую броню? Далеко не всегда. Защита тоже должна быть выстроена грамотно, чтобы человек не превратился в невидимку для жизни во всем ее многообразии. Так защищен, что даже удача обходит стороной, а люди не запоминают лица или забывают имя, не самый лучший вариант.

Реально ли самому развивать в себе экстрасенсорные способности? И если да, то как это сделать?

Если способности есть, то их реально развивать самостоятельно. Другое дело, что такой путь труден, он может занять очень много времени. Выбрать себе наставника, узнавать, как управлять своими способностями, взращивать силу, контролировать себя на этом пути, познать этичные методы работы с людьми – этому можно уже учиться целенаправленно. Сейчас я готовлю свой курс магического обучения, поэтому добро пожаловать в клуб тем из вас, кто уверен в наличии способностей, но не знает, что делать с ними дальше.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос. Фото: пресс-служба
Автор: 16 апреля 2023, 22:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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