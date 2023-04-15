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Шоу-бизнес
"Просят и молят": раскрыт истинный мотив Урганта после слов о возвращении на Первый канал

"Просят и молят": раскрыт истинный мотив Урганта после слов о возвращении на Первый канал

На что рассчитывает шоумен?
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Неожиданное появление Ивана Урганта на красной дорожке премьеры фильма "Вызов" вызвал широкий общественный резонанс. Cобравшиеся, мягко говоря, удивились, поскольку публичное поведение шоумена указывало на то, что он не собирается продолжать работать в России.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

После слов Урганта о скором возвращении его проекта в телевизионный эфир многие стали задаваться вопросом, какой на самом деле мотив преследует Иван. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием "Абзац" обозначил свое видение ситуации с популярным ведущим.

Парламентарий не увидел искренности в намерении Урганта. Милонов убежден, что Иван и подобные ему знаменитости не изменили позицию, а просто руководствуются прагматичными соображениями — не теряют надежду на возможность заработать денег.

"Они надеялись, что западные спонсоры, как им казалось, облагодетельствуют их, а народ поддержит, но оказались никому не нужными, жалкими, невостребованными. И вот теперь потянулись вереницей. Просят и молят. Только не о пощаде, а о деньгах", — цитирует Виталия пресса. Милонов отметил, что он, как и многие люди, не встретит Урганта хлебом да солью. Он считает, что уехавшим звездам логичней зарабатывать в тех странам, которым они отдали предпочтение год назад.

Стоит отметить, что шоу "Вечерний Ургант", как и другие развлекательные программы, убрали из сетки вещания в 2022 году. С тех пор популярный проект оброс множеством слухов и инсинуаций, которые в дальнейшем не подтвердились.

Ранее "Дни.ру" приводили слова Александра Панкратова-Черного о поступке Ивана Урганта. Артист возмущался и заявлял, что Иван его очень разочаровал. Александр Васильевич не понял, почему Ургант бросил работу на телевидении, благодаря которой кормил всю семью.

Иван Ургант. Фото: Persona Stars/053/legion-media
Автор: 15 апреля 2023, 18:20 Источник: Абзац ✓ Надежный источник

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