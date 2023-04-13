"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта

Когда у людей нет совести – это страшно

Появление на красной дорожке премьеры фильма "Вызов" Ивана Урганта вызвало большое недоумение у собравшихся. Ведь казалось, он сжег все мосты и в Россию более ни ногой.

Все знают, что 10 июня 2018 года шоумен получил израильское гражданство. 21 февраля 2022-го вышел последний на выпуск его программы "Вечернего Урганта". Потом Ургант выступил с резкой критикой проводимой Россией на Украине специальной операции. И после скандала в эфире больше не появлялся. Не вел он, по традиции, и "Золотой граммофон" в декабре прошлого года.

Актер Александр Панкратов-Черный возмущался: "Я этого вообще понять не могу, у меня просто в голове не укладывается. Ваня Ургант меня очень разочаровал. Я очень нежно к нему относился, был знаком с его бабушкой – великой актрисой Ниной Ургант, дружу с его отцом Андреем Ургантом. И вдруг Ваня бежит, бросает работу на телевидении, благодаря которой кормил всю семье. Почему? Зачем? В армии его призывают или что?!"

Но, видимо, за границей жизнь – не сахар. Хотя какими глазами он будет теперь смотреть в глаза соотечественникам? "Все-таки подключил все свои связи и вернулся, печально", "Его еще фотографируют, героем дня делают, да его надо просто игнорировать, а не почести ему отдавать", "У людей нет совести – говорить гадости, а потом приходить и в камеры улыбаться", – возмущены люди появлением Урганта на светской премьере.

Хочется петь вернувшемуся Ване "Возвращение" Аллы Пугачевой: "Глазам не верю, неужели, в самом деле, ты пришел? Боже мой! // Моя потеря, ты нашлась, входи скорее в дом родной, Милый мой. //Знакомься с новыми друзьями, // Садись, побудь немножко с нами, // Расскажи, где ты был, //Что видел и кого любил".