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Шоу-бизнес
Не сама: Вскрылась грязная подноготная популярности Ирины Дубцовой

Не сама: Вскрылась грязная подноготная популярности Ирины Дубцовой

Коллега Ирины Дубцовой хранил эту тайну много лет.
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Певица получила широкую известность после участия в "Фабрике звезд". Став победительницей, для нее открылись двери в мир российского шоу-бизнеса, а за пределами шоу ее уже знали и любили миллионы россиян. Однако все могло бы сложиться иначе. На днях появилась информация о том, что первое место Ирина Дубцова заработала не сама: мол, ей помогли добраться до финала и победить.

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 Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

Рассказал об этом Антон Зацепин во время интервью Яне Чуриковой. Вспоминая яркие моменты проекта, он признался, что носит в себе тайну очень много лет. По его словам, победители были определены с самого начала, а "начальство" якобы делало все, чтобы протащить их до финала.

Однажды Антон Зацепин совершенно случайно узнал о том, что одной из фавориток является Ирина Дубцова. Произошло это во время очередной номинации на выбывание из шоу. Тогда певец хотел спасти Ратмира Шишкова, однако услышал от него рекомендацию поступить по-другому.

"Передай всем, что начальство сказало голосовать за Дубцову", – приводит слова экс-участника "Фабрики звезд" ОСН.

Вот так благодаря Антону Зацепину вскрылась грязная подноготная популярности исполнительницы хита "О нем". А ведь в многочисленных интервью она ни разу не упоминала об этом. Однако не стоит забывать, что это лишь рассказ одного человека. В интервью Яне Чуриковой помимо историй про Ирину Дубцову он заявил, что должен был победителем шоу, однако начальство не позволило.

Ирина Дубцова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 апреля 2023, 14:00 Источник: YouTube-канал Яны Чуриковой ✓ Надежный источник
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