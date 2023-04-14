Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля по завершению Великого поста. Каждый год эта дата меняется в зависимости от лунного календаря. Для христиан это особенный праздник.
В этот день по традиции люди угошаются пасхальными куличами, творожной пасхой (паской) и украшенными яйцами. Яйца стали символом бессмертия души и перерождения, а кулич олицетворением плоти Христа. Творожная пасха — символ Гроба Господня. Пасху готовили в виде пирамиды, украшенной буквами "ХВ", означающими фразу "Христос воскресе". Для этого использовали специальную формочку. Одним из самых вкусных традиционных блюд к этому православному празднику является Царская пасха, отмечает Пятый канал.
Ингредиенты:
- творог 5% — 300 г;
- сметана — 120 г;
- мед или сахар — 60 г;
- ванильный сахар — 1 ч.л;
- яичные желтки — 2 шт;
- сливочное масло — 60 г;
- цукаты — 15 г;
- изюм — 30 г;
- грецкие орехи — 30 г;
- ледяная вода — 2 л.
Промыть изюм и залить его кипятком на 15 минут. Затем высушить. Перетереть творог через сито, добавить желтки яиц, мед и сахар, а также ванильный сахар и сметану. Затем вмешать размягченное сливочное масло. Тщательно перемешать и варить на медленном огне до кипения, постоянно помешивая. Охладить и добавить цукаты и изюм.
В формочку уложить в два слоя влажную марлю. Поставить форму в кастрюлю для дальнейшего стекания лишней сыворотки. Залить массу в форму и оставить. Имейте в виду, что пасха осядет, так что можно выложить массу с горкой. Поставить на ночь в холодильник. Затем достать и украсить.