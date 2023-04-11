"Куда катится": рухнувшая в наркобольнице дочь Успенской не вынесла укола

Любовь Успенская вновь вытаскивает свою дочь.

После тяжелого аборта и потери двух новорожденных детей певица Любовь Успенская нашла счастье в единственной дочери Татьяне. Она появилась на свет спустя 10 лет попыток, и стала настоящим подарком для королевы шансона.

В отношениях матери и дочери были разные периоды. Татьяна нередко оказывалась в неприятных ситуациях, из которых ее вытаскивала звездная мама. Например, дочь Успенской как-то рухнула на койку в наркобольнице из-за употребления запрещенных веществ.

Сегодня Татьяне уже 33 года. Последний год она завязала с нездоровым образом жизни и вовсю покоряет отечественный шоу-бизнес. Вместе с Любовью Успенской она приняла участие в новом сезоне проекта "Две звезды. Отцы и дети". На днях на Первом канале вышел первый выпуск.

По признанию Татьяны, ей работать с мамой не просто — она очень требовательная. К тому же Плаксину регулярно осуждают в социальных сетях. Кажется, дочь Успенской не вынесла такого укола общественности, оттого и выглядит на сцене неуверенной и зажатой

"Куда катится эстрада, она ни петь, ни двигаться не умеет, и голос гундосый", — такие фразы можно встретить в микроблоге Любови Успенской.

К счастью, у начинающей артистки есть и команда поддержки. Некоторые считают, что Татьяна еще покажет свои таланты.