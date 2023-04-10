Платье разорвалось: 69-летняя Успенская оголилась прямо на сцене

Любовь Успенская публично опозорилась.

В минувшее воскресенье, 9 апреля, на Первом канале стартовал новый сезон музыкальной программы "Две звезды. Отцы и дети". Принять участие в нем решилась и Королева русского шансона Любовь Успенская.

Артистка не упустила возможности вывести на сцену единственную наследницу Татьяну Плаксину, пиаром которой активно занимается в последнее время. Мать и дочь исполнили один из самых популярных хитов певицы. "Гитара" настолько понравилась жюри, что они оценили семейный дуэт на высший балл.

Однако Любовь Успенская заработала за вечер не только похвалу коллег, но и ядовитые комментарии от недоброжелателей. Многие зрители обратили внимание на ее публичный позор. Дело в том, что наряд звезды шансона не подошел ей по форме и порвался прямо на сцене, оголив часть живота артистки.

Прочем, Любовь Успенская как настоящий профессионал даже не обратила внимание на конфуз и продолжила выступление вместе с дочерью. Ангелина Плаксина позже отметила, что работать с мамой ей довольно трудно, ведь она весьма требовательна.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Любовь Успенская посоветовала своей дочери отказаться от идеи замужества. Исполнительница решила заняться поисками донора для будущих внуков. Артистка заявили, что ее отношения с бывшими мужьями были "страшным адом".