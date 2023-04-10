"Андрею нужна помощь": попавшей в плен Верке Сердючке придется сменить пол

У Верки Сердючки нашлись новые проблемы.

49-летний артист Андрей Данилко прославился в России под весьма интересным амплуа. Более 10 лет он развлекал россиян с телеэкранов под псевдонимом Верка Сердючка. Яркие зажигательные песни, экстравагантные наряды и звезда на голове — кажется, одного описания хватит, чтобы вызвать волну ностальгии.

Времена изменились, и вот артисту почти 50 лет. Он не женат, у него нет детей, а теперь и нет верного зрителя. Попавшей в плен собственного образа Верке Сердючке пришло время заняться ментальным здоровьем. Так заявляет врач-сексопатолог и психолог Сергей Игнатенко.

Эксперт считает, что пребывание долгое время в противоположном поле вызывает у человека нарушение полоролевой идентичности. Возможно, Андрей Данилко не воспринимает свою мужскую часть, от того и не реализуется как муж и отец.

"Андрею нужна помощь клинических психологов, сексологов для принятия своего телесного образа", — комментирует психолог.

Получается, что Данилко придется сменить сценический пол обратно на мужской. Только так артист восстановит внутреннюю гармонию. Сейчас зрители отмечают печальный и депрессивный образ звезды — черная одежда и черная маска на половину лица, которая никак не сочетается с харизмой Верки Сердючки.