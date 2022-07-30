"Забыла, когда и где берет": Ублажавшую россиян Сердючку подняли на вилы

Известный политик вывел на чистую воду воинственно настроенную Верку Сердючку.

Роман Худяков в последнее время нередко отзывается об артистах, частенько критикуя их за отсутствие патриотизма. Так, недавно критике подверглись Алла Пугачева и ее супруг, Чулпан Хаматова и музыкальная группа Little Big. Теперь же политик решил проехаться по Верке Сердючке.

ПО ТЕМЕ Понимают друг друга: стало известно о переговорах предателя Галкина с фашиствующей Сердючкой

По мнению политического деятеля, музыкант – "лживое существо". "Недоразумение в женском наряде", – плюнул он в артиста. Поводом для такого отношения послужили слова Андрея Данилко о том, что его никогда больше не увидит русский народ на сцене. Об этом он заявил восемь лет назад, однако, несмотря на это, продолжил ублажать россиян своим пением, выступая по всей стране. Депутат припомнил Сердючке все частные концерты, которые он давал как после 2016 гола, так и позже. При этом, по словам Худякова, пел Данилко для россиян не только в самой России, но и за рубежом.

Политик убежден, что певец продолжил бы выступать в России, если бы ему не закрыли въезд в страну на пятьдесят лет. Так, он вспомнил, что еще в 2018 году звезда выступала в российском городе Сочи. "Забыла, когда и где берет", – поднял артиста на вилы депутат, отметив, что имел в виду деньги. Также она призвал сограждан не звать "эту девушку" больше на вечеринки.