"Скатились до задворок": заросший Ургант клянчит у прохожих под мостом

Карьера Ивана Урганта опустилась на новый уровень.

Последний год жизнь Ивана Урганта подбрасывает ему новые и новые вызовы. Сначала он потерял любимый проект — шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Теперь артист опускается на новый уровень — выступления в Турции на курортах. За спиной ведущего уже шепчутся — якобы, опустился до уровня отельных аниматоров.

"Да уж, многие скатились до задворок, баров Кемера", "Вот это уровень, ха-ха!", "С Первого канала до аниматора в Турции", — такие комментарии можно встретить под новой афишей Урганта в сети.

К счастью, отсутствие постоянной работы не мешает творческому потенциалу Ивана Урганта. Самовыражение шоумен сумел найти даже во время обычной прогулки. Ведущего засняли на видео, в момент, как тот клянчит у прохожих внимание под мостом. Ургант сел за уличный музыкальный инструмент и исполнил веселую мелодию.

Если бы видео не оказалось на страничке Ивана, не все бы узнали ведущего. Заросший Ургант перестал гладко бриться, отпустил бороду и сменил стиль в одежде. Классические костюмы превратились в спортивные, на голове красуется смешная кепка, а на спине — тяжеленный рюкзак. Кажется, у кого-то появилось настроение "турист".