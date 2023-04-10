"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова

Новые подробности о состоянии здоровья Романа Костомарова.

Вектор новостей о Романе Костомарове, наконец-то, сменился на положительный. Информация, поступающие от источников в больнице Коммунарка, где чемпион проводит уже третий месяц, обнадеживает.

Буквально пару дней назад СМИ писали о том, что хирурги провели операцию на одной из ног фигуриста, сформировав культю, на которую впоследствии будет надеваться протез. Хирургическое вмешательство, судя по всему, прошло успешно, ведь теперь портал RT со ссылкой на ТАСС передает о том, что Роман приступил к восстановительным упражнениям перед плановым протезированием.

Также отмечается, что Роман Костомаров проведет в больнице еще два или три месяца, за которое он пройдет реабилитацию и получит протезы, которые позволят ему вести практически полноценную жизнь. Медики и даже специалисты по робототехнике уверены, что при помощи последних достижений науки Роман сможет вернуться на лед и зарабатывать на жизнь тренерской деятельностью.

Кроме того, Татьяна Навка, Татьяна Тарасова и Илья Авербух высказывались о том, что помогут своему товарищу не только словом, но и делом. Иными словами, протезы для Романа Костомарова, которые обойдутся в несколько миллионов рублей, звезды из мира фигурного катания готовы купить практически вскладчину, передает телеканал "360".

"Ему выздоровления и не унывать, надо стараться жить в данных реалиях", – обратился к Роману Костомарову с теплыми пожеланиями один из пользователей Сети.

