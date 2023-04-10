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"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова

"Надо стараться жить": стало известно о текущем состоянии Костомарова
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Новые подробности о состоянии здоровья Романа Костомарова.

Вектор новостей о Романе Костомарове, наконец-то, сменился на положительный. Информация, поступающие от источников в больнице Коммунарка, где чемпион проводит уже третий месяц, обнадеживает.

Буквально пару дней назад СМИ писали о том, что хирурги провели операцию на одной из ног фигуриста, сформировав культю, на которую впоследствии будет надеваться протез. Хирургическое вмешательство, судя по всему, прошло успешно, ведь теперь портал RT со ссылкой на ТАСС передает о том, что Роман приступил к восстановительным упражнениям перед плановым протезированием.

Также отмечается, что Роман Костомаров проведет в больнице еще два или три месяца, за которое он пройдет реабилитацию и получит протезы, которые позволят ему вести практически полноценную жизнь. Медики и даже специалисты по робототехнике уверены, что при помощи последних достижений науки Роман сможет вернуться на лед и зарабатывать на жизнь тренерской деятельностью.

Кроме того, Татьяна Навка, Татьяна Тарасова и Илья Авербух высказывались о том, что помогут своему товарищу не только словом, но и делом. Иными словами, протезы для Романа Костомарова, которые обойдутся в несколько миллионов рублей, звезды из мира фигурного катания готовы купить практически вскладчину, передает телеканал "360".

"Ему выздоровления и не унывать, надо стараться жить в данных реалиях", – обратился к Роману Костомарову с теплыми пожеланиями один из пользователей Сети.


10 апреля 2023, 13:40
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

В Сочи при полном аншлаге состоялась мировая премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха.
В спектакле приняли участие сразу семь олимпийских чемпионов.
У каждого легендарного фигуриста была своя запоминающаяся роль.
Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина сыграли Ромео и Джульетту.
Роман Костомаров и Алексей Ягудин (в центре) перевоплотились в Тибальда и Меркуцио.
В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.
"Для меня было важно не пересказать историю, написанную великим Шекспиром, а показать все скрытые линии текста, рассказать историю так, как вижу и чувствую ее именно я", – признался Илья Авербух.
По словам режиссера, его постановка не является "дословным переложением оригинального текста в ноги спортсменов". "У спектакля есть своя задумка, которую мы раскрываем в самом конце", - заинтриговал Илья.
"В чем я убедился за долгие годы работы, так это в том, что всеми движет любовь. И это самая главная тема спектакля!" - заявил Авербух.
Уже с первых минут разворачивающееся на сцене действо захватило зрителей. И далее накал страстей неуклонно шел по нарастающей.
Спецэффекты в шоу поражают воображение.
В проекте задействовано 22 спортсмена, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета и 5 музыкантов.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству.
Потрясающей красоты наряды создавала целая команда художников - всего было сшито более 160 костюмов.

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