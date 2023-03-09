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Четверг 9 марта

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"Люблю": Стареющую вдову Миронова застукали с молодым

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Вдова Миронова не скучает.

Ныне покойного артиста при жизни окружало много женщин, а Лариса Голубкина стала для него уже второй женой. Даже несмотря на наличие брака звезде приписывали романы, которые никак не отразились на его отношениях с актрисой. Этот союз стал для Андрея Миронова самым долгим и последним.

После смерти легенды советского кино вдова так и не обрела семейное счастье снова. Лариса Голубкина продолжает стареть в одиночестве. Сегодня, к слову, ей исполнилось 83 года. Несмотря на почетный возраст, артистка ведет активный образ жизни и общается с коллегами по творческому цеху, причем не обязательно с ровесниками.

Сегодня, к примеру, взглянув на попавшие в Сеть свежие снимки, вдову Андрея Миронова застукали с молодым мужчиной. Речь идет о Станиславе Садальском, который младше актрисы на 12 лет. В кадре они вдвоем сидят за столом и, очевидно, хорошо проводят время. Судя по всему, коммуникативного барьера между ними на фоне разницы в возрасте не возникает, ведь артист, посвятив пост своей звездной приятельнице, дал понять, что общаются они довольно тесно.

"Вместе гусарили когда-то – в кино у Рязанова))) Но я Вас люблю не только за это..." – трогательно обратился у актрисе Станислав Садальский.

Он пояснил, что восхищение Лариса Голубкина у него вызывает за отношение к покойному мужу. Актер написал, что все эти годы звезда хранит верность и память своему возлюбленному.

"Вашему Андрюше, нашему любимому Андрею Миронову!" – написал в личном блоге Стас Садальский.

9 марта 2023, 15:40
Лариса Голубкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Станислава Садальского✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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