"Сложный период": Изменивший Газманов объявил о разрыве с женой после 20 лет брака

Газманов не смог молчать.

В 2003 году знаменитый певец женился во второй раз. Его избранницей стала Марина Муравьева. Музыкант, как настоящий мужчина, все эти годы не выносил сор из избы. Однако после 20 лет брака решил публично объявить о разрыве со своей супругой.

К счастью, расставание это так и не состоялось. 8 марта артист вспомнил, как 26 лет назад написал песню "Единственная моя", в которой, как известно, довольно грустные строки. Как оказалось, появилась она как раз в тот момент, когда музыкант был на грани разрыва со своей возлюбленной. "У меня был сложный период", – описал то время певец.

К счастью, отношения удалось сохранить. Звездная пара поженилась и даже обзавелась дочерью. Однако та самая песня продолжала жить и звучать на концертах и из радиоприемников. Все эти годы жена Марина настаивала на том, чтобы переписать хит. И наконец-то это произошло! Изменивший текст Олег Газманов представил новый вариант композиции, которую даже сам исполнил.

Теперь в ней нет тех печальных слов, но есть строки, которые буквально кричат о счастье в доме музыканта.

"И родятся наши дети, и подарят нам цветы", – поется в новой версии.

Поклонники оценили старания своего кумира и принялись расхваливать его в комментариях. Осталась довольна и Марина, которая даже обратилась с просьбой к исполнителю этого хита Филиппу Киркорову.

"Теперь она будет звучать с другим текстом, и только с ним. Надеюсь на твое понимание", – написала в своем микроблоге жена Олега Газманова.