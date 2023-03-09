Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Четверг 9 марта

16:20"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу 16:00Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 20 марта 15:40"Люблю": Стареющую вдову Миронова застукали с молодым 15:20Четыре раза развелась, сдала сына в интернат и осталась одна: что случилось с актрисой Лужиной 15:00Авербух призвал поддержать раздавленную трагедией семью Костомарова: Страшное испытание 14:40"Сложный период": Изменивший Газманов объявил о разрыве с женой после 20 лет брака 14:20"Стареешь": 40-летнюю лицемерку Бородину подняли на смех 14:00"Она уже как ребенок": немощная запуганная Пугачева повисла камнем на шее мужа-иноагента 13:40В Чите в жилом пятиэтажном доме взорвался газ 13:20Большое горе: душераздирающие кадры из дома вдовы Этуша 13:00Возвращение блудного сына: скандальный Батрутдинов занял место ушедшего в иной мир Маслякова 12:40"Похожа на Аллу": Галкин* променял больную старуху Пугачеву на молодую красотку 12:20В Нижневартовске мужчина взял в заложники ребенка и открыл огонь с балкона жилого дома 12:00"Желаю так и держаться позиции": отец предателя Урганта не смог найти других слов 11:40Смерть неизбежна: Колдун сообщил о заказавших приворот на долгий и мучительный уход Костомарова конкурентах 11:20"Всем свистит": раскрыли баснословные доходы надувшей россиян на круглую сумму Волочковой 11:00"Рискует остаться в России": адвокат похоронил надежды Пугачевой 10:40Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР и пропал 10:20"Хочет просто секса": выставившую зад Бузову поймали среди фаллосов 10:00Герой Украины: всплыла настоящая фамилия плюнувшей на Россию Софии Ротару 09:40"Козлина!": Примчавшего в Санкт-Петербург балабола Галкина* растерзала разъяренная толпа 09:20Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай 09:00"Никакого отношения ко мне не имеет": отказавшийся от семьи Пресняков публично унизил полуголую жену 08:40"Их брак развалится": развод принца Гарри и Меган Маркл предали огласке 08:20Стоит ли сходиться с бывшим – история Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе" 08:00Эколог рассказал о возможных последствиях вспышки на Солнце 06:09Скандалы и капризы: как Меган Маркл заставила весь мир ненавидеть себя 04:36История и эволюция белого халата: как изменилась медицинская форма? 00:09Иванов день: что нельзя делать 9 марта 22:13Сколько зарабатывали за одну картину звезды советского кино? 20:31Медики назвали самый опасный алкогольный коктейль 18:40"Ксюху позлить": бывший муж Бородиной испоганил ее юбилей продуманной провокацией 18:16"Этого щенка накачали": боевитый Пригожин разобрался с бомжующим Милохиным 18:00"Нужно заслуживать любовь": Собчак пытается удержать ускользающего Богомолова от развода 16:40Врач вынес вердикт заявившей об ожирении Седоковой: Это очень важно 16:20"Она не стабильна": стало известно о шатком состоянии Ивлеевой 15:20"Одна сплошная ложь": на оставшуюся без лица Пугачеву набросилась озлобленная толпа 14:40"Перспектив нет": на внезапно ушедшей Гузеевой поставили крест 14:20"Материнский инстинкт отсутствует": бросившая новорожденную дочь Орлова улетела тусоваться 13:14"Дальше – больше": похваставшаяся животом жена Прилучного умыкнула чужую одежду 12:01"Очень-очень красивый": расставшаяся с мужем Бабкина взяла на содержание нового юнца 11:00"У нас взаимоотношения": Басков признался в нарастающем напряжении с Киркоровым 08:07Что посмотреть в марте: лучшие сериалы месяца 06:20Сияющее лицо и вечная молодость: Как выбрать сыворотку для кожи 04:16Гребущий деньги лопатой Михайлов отказался от помощи стилистов: Я одеваюсь сам 02:32"Ни в коем случае": что опасно дарить на 8 марта по мнению врача 00:00Праздник 8 марта: обычаи для православных и не только 21:40Прошло слишком много времени: Объявлено о расставании Заворотнюк и Чернышева 20:00"Идеальная пара": что известно о "шведской семье" живущих в одном доме Харламова и Асмус 19:40"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сложный период": Изменивший Газманов объявил о разрыве с женой после 20 лет брака

2196

Газманов не смог молчать.

В 2003 году знаменитый певец женился во второй раз. Его избранницей стала Марина Муравьева. Музыкант, как настоящий мужчина, все эти годы не выносил сор из избы. Однако после 20 лет брака решил публично объявить о разрыве со своей супругой.

К счастью, расставание это так и не состоялось. 8 марта артист вспомнил, как 26 лет назад написал песню "Единственная моя", в которой, как известно, довольно грустные строки. Как оказалось, появилась она как раз в тот момент, когда музыкант был на грани разрыва со своей возлюбленной. "У меня был сложный период", – описал то время певец.

К счастью, отношения удалось сохранить. Звездная пара поженилась и даже обзавелась дочерью. Однако та самая песня продолжала жить и звучать на концертах и из радиоприемников. Все эти годы жена Марина настаивала на том, чтобы переписать хит. И наконец-то это произошло! Изменивший текст Олег Газманов представил новый вариант композиции, которую даже сам исполнил.

Теперь в ней нет тех печальных слов, но есть строки, которые буквально кричат о счастье в доме музыканта.

"И родятся наши дети, и подарят нам цветы", – поется в новой версии.

Поклонники оценили старания своего кумира и принялись расхваливать его в комментариях. Осталась довольна и Марина, которая даже обратилась с просьбой к исполнителю этого хита Филиппу Киркорову.

"Теперь она будет звучать с другим текстом, и только с ним. Надеюсь на твое понимание", – написала в своем микроблоге жена Олега Газманова.

9 марта 2023, 14:40
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

По теме

Ноги уже не держат: зависимый от бутылки Газманов склонился к стакану
Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу

Что произошло с Волочковой?

"Люблю": Стареющую вдову Миронова застукали с молодым

Вдова Миронова не скучает.

Четыре раза развелась, сдала сына в интернат и осталась одна: что случилось с актрисой Лужиной

Артистка так не обрела счастья в личной жизни

Авербух призвал поддержать раздавленную трагедией семью Костомарова: Страшное испытание

Фигурист сделал заявление.

"Стареешь": 40-летнюю лицемерку Бородину подняли на смех

Как прошло сорокалетие Ксении Бородиной?

Выбор читателей

07/03ВтрПрошло слишком много времени: Объявлено о расставании Заворотнюк и Чернышева 07/03ВтрСепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать 08/03Срд"Очень-очень красивый": расставшаяся с мужем Бабкина взяла на содержание нового юнца 07/03Втр"Это было жарко": показавший задницу Киркоров оконфузился у всех на виду 09/03Чтв"Козлина!": Примчавшего в Санкт-Петербург балабола Галкина* растерзала разъяренная толпа 08/03Срд"Дальше – больше": похваставшаяся животом жена Прилучного умыкнула чужую одежду