"Хочет просто секса": выставившую зад Бузову поймали среди фаллосов

Ольга Бузова проводит время с пользой.

После завершения съемок нового сезона телепроекта "Звезды в Африке" ведущая и исполнительница песен Ольга Бузова отправилась в отпуск. Местом назначения стал Дубай, ставший, пожалуй, магнитом для всех российских звезд. Первые фотографии и видео с отдыха уже появились в микроблоге Бузовой.

Так, зрителям выпала честь разглядеть все прелести отдыхающей в бассейне Ольги. Она надела миниатюрный купальник с тонкими лямками, едва ли закрывающими тело. Выставившую зад Ольгу Бузову резко осудили за такое поведение в комментариях.

По мнению подписчиков, 37-летней звезде стоит быть поскромнее. Откровенные наряды и купальники-"ниточки" уже не подходят взрослой успешной женщине. А многие и вовсе считают, что Оле пора выходить замуж.

"Девочка созрела и хочет просто секса", "Вы со своей попой как Волочкова со своим шпагатом", "Жуть! Сплошная порнография", – такие комментарии появились под видео.

Внимание зрителей привлек и пейзаж дубайского отеля. Вот Ольга Бузова выныривает из бассейна. А вот она оказывается среди многочисленных фаллосов… Удивительное сходство собранных зонтиков и силуэта мужского достоинства видно невооруженным глазом. Зрители, которые поймали в кадре Ольгу, интересуются, может быть это намек?