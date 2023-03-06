Весь в бабушку: внук Пугачевой признался в неизлечимой зависимости

Внука Аллы Пугачевой нужно срочно спасать.



Несколько месяцев назад внук Аллы Пугачевой переехал на ПМЖ в Америку. Там он уже успел полностью обустроить свой быт: обзавёлся роскошной квартирой в центре Нью-Йорка, получил грин-карту, нашел работу. Успел он уже и поработать с несколькими крупными голливудскими звездами.

Судя по всему, заработанные деньги стали для Никиты Преснякова такой тяжелой ношей, что он решил отправиться в казино и спустить там свои гонорары. Выложил в своем блоге снимок из одного из игральных заведений в городе Майами. Некоторые сразу же подумали, что внук Аллы Пугачёвой признался в неизлечимой зависимости. А подлило масла в огонь признание молодой жены музыканта. Девушка подтвердила, что время таким образом они проводят не в первый раз.



Впрочем, те, кто внимательно следят за звёздным семейством, могут сказать, что внук пошёл весь в бабушку. Ведь Примадонна признавалась: раньше любила часами сидеть у игровых автоматов. Однако уверяла она и в том, что всегда знала когда нужно остановиться. Правда вот от её знакомых информация поступала диаметрально противоположная: якобы Алла Пугачева полностью теряла над собой контроль как только видела фишки.

К слову, игромания – опасное заболевание психики, от которого нельзя вылечиться приемом лекарств. Немного облегчить тягу к ставкам может работа с психотерапевтом, который также назначит прием антидепрессантов. Но поклонники внука Аллы Пугачевой уверены, что посещение игрового зала – лишь невинный способ отвлечься, а не признак больших проблем.

