"Не по-человечески": взбешенный Пригожин приложил обнаглевшую Пугачеву за хамство

Алле Пугачевой досталось на орехи.



Поведение Аллы Пугачёвой стало костью в горле для многих россиян. Среди них оказался и продюсер Иосиф Пригожин.

В эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ супруг певицы Валерии признался, что позиции Аллы Пугачевой не понимает, а бегство её из России в Израиль не одобряет. Продюсер солидарен с многими в том, что артистка бросила свою Родину в трудное время.

Возмутил Иосифа Пригожина и тот факт, что много лет Алла Пугачева признавалась в любви России, а потом сбежала заграницу заявив о том, что её окружали одни негодяи, "холопы", да "рабы". Неплохо заработала на соотечественниках, а потом плюнула в них.



"Это несправедливо, это некрасиво, это неправильно, это не по-человечески", – выпалил взбешенный Пригожин, который приложил обнаглевшую Пугачеву за хамство в адрес россиян.

Утверждает Иосиф Пригожин и то, что диктаторские наклонности Аллы Пугачёвой сломали множество судеб. Но, в любом случае, подобные оскорбления не достойны были сойти с языка женщины, на которую вся страна смотрела с благоговением.



Тем не менее, муж Валерии уверен в том, что добрую службу Примадонна ещё сможет сослужить. Предложил он, сообщает телеканал 360, собрать Алле Пугачёвой некий “культурный фронт“ из людей от мира творчества, дабы совместными усилиями сгладить и погасить конфликт между президентами братских стран.

