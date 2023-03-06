Полина Гагарина сгорела в пожаре: Что осталось от тела

В Сети появилось видео, на котором запечатлена знаменитая певица в довольно пугающем состоянии. Артистка идет по комнате, в которой царит настоящий бардак, а потом будто бы в невменяемом состоянии начинает швырять вещи. Что же случилось с Полиной Гагариной?
Попавший в Интернет ролик – тизер сериала, в котором певица играет главную роль. Ее героиня – тетя Лена, появившаяся в третьем сезоне картины "Бывшие" и покорившая сердца зрителей. Собственно, поэтому ей и посвятили отдельный сериал, который вот-вот выйдет на экраны.
Посмотрев ролик, конечно, мало что понятно. В самом начале артистка шагает по комнате босиком и натыкается на книгу со своим изображением. Прочитав страницу, она бросает ее в зажженный камин. Получается, что Полина Гагарина сгорела в пожаре, широко охватившим ту самую книгу. А от тела певицы на обложке практически ничего не остается.
В финале тизера зрители видят героиню с каплями крови, которые она в нервном припадке пытается оттереть. Благодаря хорошему монтажу, можно понять, что кровь – лишь иллюзия героини. Ну, а потом начинается часть, которую точно оценят мужчины: артистка снимает с себя испачканную, как ей кажется, одежду и бросает в камин вслед за книгой.
Вот такая драма с участием звезды ждет зрителей. И, очевидно, в ней помимо обнаженки и элементов триллера будет много чего интересного.
"Дерзкая писательница тетя Лена возвращается с новыми страницами своей биографии", – говорится в описании к сериалу с Полиной Гагариной в главной роли.