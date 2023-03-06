"Чуть больше двух месяцев": Спустившей миллионы на лечение больной Пугачевой привезли железный гроб

Дни Пугачевой сочтены?

В последнее время уж очень много тревожных слухов ходит вокруг здоровья Примадонны. Первым звоночком стал ее отъезд в Израиль, чтобы, как она сказала, подлечиться. Многие поклонники, услышав это, сделали вывод о том, что певица больна. А потом народ стал замечать, как изменилась Алла Пугачева внешне: на лице под глазом появился какой-то шрам, а на руках – опухлости.

К тому же состояние звезды оценил лечащий врач Юлии Началовой, который, по данным "Царьграда", разглядел у нее артрит и деформированные суставы. Как пишет "Радио 1", для певицы в будущем есть риск начать передвигаться в инвалидной коляске. Вместе с тем СМИ сообщают, что к дому Примадонны за границей не так давно привезли железный гроб – громоздкую, угловатую вещь. Неужели ее дни сочтены?

Скорее, наоборот. Вполне возможно, этот ящик поможет Алле Пугачевой прожить здоровой еще пару десятков лет. Дело в том, что до певицы наконец-то дошла барокамера, которую она купила еще в прошлом году. Устройство должно оздоровлять организм знаменитой владелицы, и на такое лечение она спустила миллионы.

Правда, ждать свою покупку пришлось долго, ведь прибытие ценного груза в Израиль задержалось. "Срок доставки незначительно был увеличен и занял чуть больше двух месяцев", – рассказал Евгений Никольский, который и продал артистке чудо-устройство. Наверняка Алла Пугачева уже приступила к омолаживающим и восстанавливающим процедурам.