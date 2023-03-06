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Шоу-бизнес
Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие

Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие

Кадры и подробности таинства.
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Новость об официальной перемене Анитой Цой имени и фамилии вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Не успели поклонники обсудить случившееся, как грянула еще одна сенсация – стало известно, что Народная артистка России приняла православие. Хотя ее предки исповедовали буддизм.

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Эксклюзивными подробностями таинства и кадрами торжественной церемонии звезда поделилась с "Дни.ру".

Фото: личный архив Аниты Цой

"Первого марта 2014 года я приняла крещение, - рассказала артистка. – Это случилось в центре Москвы, в Сретенском монастыре. Моим наставником, крестным, человеком, который меня ввел в Храм Господний и смог помочь определиться с верой, стал митрополит Тихон (Шевкунов)".

Фото: личный архив Аниты Цой

Фото: личный архив Аниты Цой

Цой признается, что путь к православию оказался трудным. "Это была непростая дорога самопознания и выбора, – пояснила Анита. – Каждый из нас на протяжении жизни пытается найти ответы на многие вопросы, которые возникают в тот или иной момент. И я эти ответы нашла именно в православии".

Фото: личный архив Аниты Цой

По заверению исполнительницы, ее дедушка – Юн Сан-Хым был буддистом. Мама – Элоиза Санхымовна – придерживалась атеистических позиций, потому что жила в Советском Союзе. "А на мою долю выпало решить, кто я есть и какая моя вера, – говорит Анита. – Я всю жизнь чувствовала, что какая-то невидимая рука ведет меня по жизни. И после 20 лет стала думать о том, чья же это рука".

Фото: личный архив Аниты Цой

В 1992 году – году рождения у Аниты Цой сына – в Россию из Америки приехал корейский баптистский пастор Ким Пауль Москаним. И тогда все московские корейцы пошли на встречу с ним. "Я стала петь в корейской пресвитерианской церкви, мы ездили по миру, но вскоре я поняла, что эта история чужда мне, – говорит артистка. – Ближе к 30 годам заинтересовалась католицизмом, но и там не почувствовала себя родной. Потом внимательно изучала буддизм, но пришла к выводу, что это больше философия, и люди разных вероисповеданий могут быть буддистами".

Фото: личный архив Аниты Цой

Что же касается православия, то вначале Анита чувствовала себя неуютно в храмах с темными сводами, где пахнет ладаном. "Все изменилось, когда примерно в 2010 году я случайно познакомилась с отцом Тихоном, – вспоминает Цой. – Он оказался современным человеком, который говорил со мной на одном языке, великолепно разбирался в современных течениях и трендах. Я ему рассказала, что пытаюсь найти себя и своего Бога. И он мне очень помог – давал литературу, говорил о различных религиях. А в 2014 году я решила, что готова креститься. Мне было тогда 42 года".

Фото: личный архив Аниты Цой

Фото: личный архив Аниты Цой

Певица считает, что подтолкнула ее к этому важному шагу сама история ее рода. "Я – третье поколение моей семьи, которое живет в России, – заверила она. – Знаю и люблю эту родную для меня страну, чувствую людей, которые тут живут. Наверное, поэтому и нашла себя в православии".

Фото: личный архив Аниты Цой

Фото: личный архив Аниты Цой

Интересно, что супруг певицы Сергей Цой принял православие еще раньше. "Петрович покрестился первым, – призналась Анита. – Он созрел прежде, поскольку старше меня и насущные вопросы о смысле жизни стали интересовать его раньше. Что же касается моего таинства, то оно было секретным. Я никому не говорила. На церемонии были мой муж и сын. Но мы решили что сына не будем заставлять креститься, он сам должен прийти к этому важному решению".

Супруг и сын Цой. Фото: личный архив Аниты Цой

Фото: личный архив Аниты Цой

Крещена была Анита как Анна. Раба Божия Анна. Это ее имя от рождения. "Мой духовник продолжает звать меня Анной, – улыбается Цой. – Хотя знает, что в светском мире я поменяла имя. Но мне даже приятно, что имя, которое дано мне было от рождения, все равно осталось со мной".

Фото: личный архив Аниты Цой
Автор: 6 марта 2023, 08:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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