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Понедельник 6 марта

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Минус 20 лет: омолодившуюся вдову Этуша невозможно узнать

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Какая красотка!

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но 9 марта исполнится четыре года с тех пор, как Елена Евгеньевна – вдова...

Свою жизнь она посвятила увековечиванию памяти великого мужа. Ее стараниями уже вышла книга воспоминаний, появился памятник в подмосковной Долганихе, где у актера была дача, установлена мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы.

И как ей только на все хватает сил?! Впрочем, за всеми этими благими хлопотами не забывает вдова и о себе любимой. Например, только что она предстала перед друзьями в новом имидже – избавилась от длинных волос и сразу словно бы помолодела на 20 лет. "Надоели длинные волосы, да здравствует снова короткая стрижка!" – ликует 57-летняя вдова.

Действительно, новая стрижка ее молодит и красит. Ей так к лицу перемены! "Вас просто невозможно узнать!", "Похожа на подростка", "Какая красавица!" – радуется подписчики ее страницы в социальной сети.

Фото: cоциальные сети

Наверное, все дело в весне, когда особенно остро хочется любви, красоты и восторга. Как поется в известной песне: "Весна идет! Весне дорогу!"

6 марта 2023, 09:00
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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