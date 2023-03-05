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"Что не сделаешь ради денег": уединившийся Галкин* выложил фото своего крепыша

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Максим Галкин* пошел вразнос.

Сделав небольшой перерыв в гастролях, чтобы вдоволь побыть в обществе семьи, Максим Галкин* вновь упаковал чемодан для нового тура. На этот раз он улетел в Америку, где уже дал один концерт.

Следуя старой русской пословице "Делу время, потехе час", супруг Аллы Пугачевой решил немного отвлечься после рабочего дня. Отправился юморист на конную прогулку, в ходе которой уединившийся Галкин* выложил фото своего крепыша.

Конь, которого выдали Максиму Галкину*, оказался настоящим исполином черного цвета с густой длинной гривой. По забавному совпадению на заднем плане в кадр попала башня похожая на ту, в которой была заточена принцесса из сказок.

"Пришел на свидание к Рапунцель", – пошутила одна из поклонниц комика.

Впрочем, не все оценили времяпровождение Максима Галкина* по достоинству.

"Мотаешься сейчас по всему миру, а мог быть сидеть на первом канале", "Просто бабки греб и все", "Все абсолютно на публику", "Все равно где зарабатывать", "Скоро на слоне увидим, что не сделаешь ради денег", – расплевались посетители блога Максима Галкина*.


* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.

5 марта 2023, 11:03
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
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