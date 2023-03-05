Может остаться ни с чем: Сдавшийся перед соблазном Джиган наплевал на семью и детей

Джиган забыл про свои обязанности.

Нумеролог Ольга Фисенко проанализировала дату рождения российского рэпера Джигана и рассказала о том, что ждет его в будущем.



По словам эксперта, Джиган яркий и харизматичный мужчина. Дата его рождения говорит о яркой, творческой и активной натуре. Такие люди сами притягивают неприятности, а то и организовывают их. Жизнь таких людей может складываться волнообразно – то ты на коне, и у тебя все есть, то можно остаться ни с чем.

Джиан тот человек, который может быть отличным семьянином, готовый на все ради семьи, но спустя пять минут забыть, что есть семья, и пуститься во все тяжкие. По словам нумеролога, если человек с детства не научится смирению, то в дальнейшем это выливается на работу, личную жизнь. Находясь в дисгармонии, человек ощущает, что мир к нему несправедлив.

"Вся справедливость у человека внутри, и нужно принять, что все происходит так, как должно быть, не пытаясь доказывать что то окружающим. Смирение дает человеку силу преодоления, и он может идти через препятствия и невзгоды, судьба поддерживает, страхует и направляет. Если смирения нет, и завышено Эго, то он сам вызывает конфликты и препятствия", – рассказала Ольга Фисенко.

Что касается отношений, 2023 год даст испытания не только как для самого Джигана, но так и в партнерстве. В этом году мы сможем увидеть напряженную обстановку в его семье, так как в нумерологической дате на 2023 год выпадает и цифра Разрушений, могут быть провокации, и цифра зависимых отношений и дисбаланса. Однажды Джиган уже забыл про семью и детей и поддался соблазнам. Это может случиться снова, если он не будет над собой работать, уверяет нумеролог.

Чтобы ситуацию не усугублять, и чтобы его личная жизнь была счастливой, ему нужно работать над собой, над выдержкой и искушениям.