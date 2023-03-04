Округлившаяся Ходченкова явила миру нового человека: Девочка

Светлана Ходченкова вдвоем с маленькой красоткой.

На снимке в социальной сети актрисы увидели крошечный силуэт, но из-за удаленного ракурса и плохого качества съемки поклонники не сразу разглядели детали. Таким неординарным образом Светлана Ходченкова явила миру нового человека в своей жизни.

Благодаря небольшой отметке профиля, стало возможным идентифицировать личность. Вместе с артисткой в кадре появилась ее тренер по танцам на пилоне.

И хотя внешность инструктора на фото не отражена, на переднем плане Светлана Ходченкова показала настоящий класс. Она округлилась у шеста, едва успевая двигать длинными ногами в сапогах-копытцах.

Подумать только: звезде сериала "Благословите женщину" стукнуло уже 40, а изгибается она как девочка, да и выглядит довольно молодо. Очевидно, что причина не только в хорошей генетике, а и в активных тренировках. Светлана Ходченкова много лет осваивает мастерство Pole Dance.

Только вот поклонники переживают за личное счастье знаменитости. Актриса не замужем и ни разу не познала счастье материнства. Фанаты нередко выражают надежду на то, что Светлана Ходченкова объявит о беременности и родит ребенка. Но пока поступают новости лишь о новых ролях и съемочных проектах звездной блондинки.