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Суббота 4 марта

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Округлившаяся Ходченкова явила миру нового человека: Девочка

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Светлана Ходченкова вдвоем с маленькой красоткой.

На снимке в социальной сети актрисы увидели крошечный силуэт, но из-за удаленного ракурса и плохого качества съемки поклонники не сразу разглядели детали. Таким неординарным образом Светлана Ходченкова явила миру нового человека в своей жизни.

Благодаря небольшой отметке профиля, стало возможным идентифицировать личность. Вместе с артисткой в кадре появилась ее тренер по танцам на пилоне.

И хотя внешность инструктора на фото не отражена, на переднем плане Светлана Ходченкова показала настоящий класс. Она округлилась у шеста, едва успевая двигать длинными ногами в сапогах-копытцах.

Подумать только: звезде сериала "Благословите женщину" стукнуло уже 40, а изгибается она как девочка, да и выглядит довольно молодо. Очевидно, что причина не только в хорошей генетике, а и в активных тренировках. Светлана Ходченкова много лет осваивает мастерство Pole Dance.

Только вот поклонники переживают за личное счастье знаменитости. Актриса не замужем и ни разу не познала счастье материнства. Фанаты нередко выражают надежду на то, что Светлана Ходченкова объявит о беременности и родит ребенка. Но пока поступают новости лишь о новых ролях и съемочных проектах звездной блондинки.

4 марта 2023, 17:10
Светлана Ходченкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
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