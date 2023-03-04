"С лицом как попа": располневшая Ева Польна взглянула на себя со стороны

Ева Польна кардинально изменилась.

47-летняя исполнительница хита "Три дня любви" любит эксперименты с внешним видом. Экс-участница группы "Гости из будущего" выглядит экстравагантно, благодаря выдающимся формам и ярким вычурным аксессуарам. И хотя Ева Польна делает ставку на голос, ее красота год от года сражает наповал.

А ведь на заре карьеры певица была классической блондинкой с короткой стрижкой и стройной фигурой. Как признавалась сама артистка, она располнела после родов, и тогда стало все сложнее находить модные наряды для своих пропорций. Ева Польна была вынуждена искать одежду за рубежом из-за традиционной размерной сетки в российских магазинах.

Однако звезда нисколько не комплексует, она знает свои преимущества и умеет их выгодно подчеркнуть. Недавно она появилась на ютуб-шоу с розовыми волосами, аляповатым макияжем и шляпе цвета фуксии. Во время интервью Ева Польна высказалась на щекотливую тему.

Она призналась, что в детстве из-за длинных черных ресниц чем-то напоминала генсека ЦК КПСС Брежнева. И хотя родные считали Еву Польну симпатичной, знаменитость решила, что социум оценивал ее иначе. Она с иронией взглянула на себя со стороны.

"Есть такой анекдот: девочка с лицом как попа. Вот я тоже великая красавица", — заявила Ева Польна и засмеялась.