"Жиртрест-комбинат": Жутко располневшая Польна не влезает в одежду

Исполнительница хита "Весь мир на ладони моей" пожаловалась на моду. Ева Польна носит слишком большой размер.

В молодости Ева Польна была стройной девушкой и выделялась из толпы лишь массой достоинств. Однако после родов в 2005 году знаменитость жутко располнела, а сбросить вес до модельных стандартов ей так и не удалось. Экс-участница группы "Гости из будущего" теперь не может подобрать себе одежду, поскольку на пышные формы наряды не налезают.

Ева Польна призналась, что порой чувствует себя в "Детском мире", когда заходит в магазины брендовых вещей. Миниатюрные предметы гардероба, по ее словам, широко распространены, а вот достойные одеяния для полных женщин нужно еще поискать. Знаменитости часто сочувствуют из-за фигуры, но она совсем не комплексует по этому поводу.

Артистка рассказала, что злопыхатели корят ее за жировые складки. В Сети ей поступают нелестные замечания. "Ой, Ева, ну что же это такое? Жиртрест-комбинат, мясозаготовка!", — процитировала певица одну из критиканш. При этом Ева Польна уточнила, что неприятное суждение в ее адрес выдвинула та, что сама выглядит далеко не лучшим образом.

Звезда в шоке от того, что в России женщины, которые носят размер одежды больше 48-го, не вписываются в стандарты и не могут заниматься шопингом комфортно. Наряды люксовых брендов Ева Польна может позволить себе приобрести только за рубежом — в Москве ее попытки обновить гардероб не раз завершались провалом.