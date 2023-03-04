"Чуть не расцарапала глотку": Гагарина врезала Басте в эфире шоу "Голос"

Начался уже 11 сезон шоу "Голос", где талантливые вокалисты пытаются впечатлить публику и соответствовать требованиям строгих судей. Помимо выдающихся конкурсантов, в новом выпуске зрители увидели перепалку двух наставников: Полина Гагарина и рэпер Баста повздорили на грани фола.
Инцидент возник из-за выступления на шоу "Голос" 19-летней Виктории Соломахиной, которая исполнила песню "Обернись" из репертуара Басты. Номер так сильно понравился Полине Гагариной, что она с помощью специальной кнопки заблокировала для рэпера возможность взять девушку в свою команду.
Уязвленный артист в долгу не остался, публично обвинив коллегу в лицемерии. Он даже спародировал певицу под ликования зрительного зала шоу "Голос". Баста заявил, что Полина Гагарина не в себе. В ответ униженная блондинка врезала Басте всего парой фраз: "Тут может говорить только Антон Беляев и Владимир Пресняков. Ты — в блоке!".
Когда грызня между звездами закончилась, итог подвела ведущая шоу "Голос" Инна Чурикова. "Там Полина чуть не расцарапала глотки мужикам здоровым. Да, ребята! Драма, интрига, шок-контент", — выразилась теледива о скандале Гагариной и Басты на Первом канале.