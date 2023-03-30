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Четверг 30 марта

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Горе: заколотую средь бела дня Стриженову обнаружили слишком поздно

Горе: заколотую средь бела дня Стриженову обнаружили слишком поздно
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Прощание с Екатериной Стриженовой уже началось.

55-летняя актриса и телеведущая Екатерина Стриженова полюбилась зрителям прежде всего по программе "Доброе утро" на Первом канале. Также ее можно увидеть в картинах "Любовь-морковь", "Неженское дело" и в фильме "Любовь и немного перца".

Последний год актриса полностью исчезла из социальной сети Instagram*. В начале 2022-го так поступили многие деятели культуры. Написав громкие посты о случившемся горе, многие забросили свои страницы, куда не возвращались. Но только до недавнего времени.

В начале марта 2023 года Екатерина Стриженова вновь объявилась на своей страничке. Как ни в чем ни бывало она продолжила публиковать новости своей жизни. Однако теперь ей придется ответить, почему она пропала из социальной сети: зрители искали, искали, и обнаружили ее слишком поздно — через год.

"Екатерина, а с чем связано то, что после годового отсутствия вы решили вернуться в социальную сеть именно в марте?" — задаются вопросом подписчики.

Пока Екатерина Стриженова не комментирует свое возвращение. В это время поклонники рассматривают, как изменилась внешность актрисы со времен молодости. Известно, что звезда утреннего шоу не брезгует пользоваться услугами косметолога. Ранее заколотую средь бела дня инъекциями красоты Стриженову подвергли критике. Может быть, и весь последний год актриса занималась улучшением своей внешности?

*Деятельность Meta Platforms Inc, включая Instagram, запрещена на территории России.

30 марта 2023, 22:00
Екатерина Стриженова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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