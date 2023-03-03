Ноги уже не держат: зависимый от бутылки Газманов склонился к стакану

Газманов потерял надежду.

Народному артисту России Олегу Газманову 71 год. Несмотря на такой солидный возраст, певец выглядит подтянутым и молодым. В последнее время в карьере Газманова начался словно новый сезон – он стал постоянно выступать на патриотических концертах, записывать новые песни и выпускать клипы. Не удивительно, что такой плотный график работы отражается на его внешности. Поклонники стали замечать, что Газманов устал.

Масла в огонь подливает неприятная ситуация с зарубежной недвижимостью Газманова в Италии и Латвии, которая оказалась заморожена из-за происходящего в мире. Артист оказался заложником ситуации и лишился права доступа к своим квартирам за границей и уже почти потерял надежду. Недавно он с сожалением рассказывал, что в Латвии в квартире у него осталась бутылка хорошего алкоголя, о чем он реально сожалеет. Фанаты удивились: неужели Газманов зависим от бутылки?

На днях Марина Газманова опубликовала фото со светского мероприятия, на котором певец предстал в строгом костюме. На снимке он стоял в странной позе, словно накренившись вбок, как будто его не держат ноги. Он склонился в сторону стакана, который держала в руке их приятельница.