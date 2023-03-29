"Женщина преклонного возраста": Собчак в плешивой шубе опозорилась на людях

Недавно российская журналистка Ксения Собчак в одной из своих публикаций сравнила себя и свой стиль с Гвинет Пелтроу. На фото она предстала в цветастом платье по колено, коричневой шубе и в туфлях. Такое сравнение вызвало сомнения среди коллег Ксении по шоу-бизнесу.
Солисты музыкальной группы ANISHA&VADOS Вадим и Вика в беседе с "Дни.ру" оценили вид Собчак и ее смелое утверждение. По словам артистов, на вид Ксения выглядит как "обычная женщина преклонного возраста".
Стоит отметить, что сами музыканты однозначно имеют вкус и собственный стиль, что не раз подтверждалось различными источниками. По словам звезд, у стилистов Ксении Собчак однозначно со вкусом все хорошо, а вот касательно самой журналистки есть много вопросов и нюансов.
"Сравнение, конечно, интересное, жаль, что не соответствует реальности. В целом, стиль Ксении очень интересный и имеет отличительные признаки, но опять же, это касается тех образов, в которых Ксения снимается в шоу и посещает мероприятия, потому что очевидно, что с ней работают очень хорошие стилисты, хотя и не всегда удачно. В повседневной же жизни трудно сказать, что Ксении Собчак удалось воспитать в себе "безупречный вкус".
Артисты группы ANISHA&VADOS добавили, что при финансовых возможностях Ксении Собчак она могла бы одеваться и более прилично.
Безусловно, радует, что Ксения ушла от стиля и образа "Блондинки в шоколаде", заключили звезды группы ANISHA&VADOS. По их словам, сейчас бы это смотрелось максимально несуразно, как Кэрри Бредшоу в последнем фильме "Секс в большом городе", "старушка в образах для тридцатилетней девушки". Особенно, учитывая то, что Ксения из "светской львицы" превратилась в успешного интервьюера.