"Мы бессмертны": победившая рак Вайкуле сделала страшное признание

Лайма Вайкуле в недавнем интервью призналась, что диагноз рак полностью изменил ее внутренний мир. Эта болезнь наконец научила ее ценить жизнь и внимательно относиться к другим людям. Выходит, что певица стала жить по-человечески толко после болезни. Такое страшное признание артистка сделала в эфире ютуб-шоу "И грянул Грэм".
"В 30 лет мы думаем, что бессмертны, и не предполагаем, что может что-то случиться. И когда это случилось со мной, то я поняла, что много теряю в связи со своей профессией", – рассказала Вайкуле.
Напомним, Лайма Вайкуле уже больше года живет по-новому, отвернувшись от России и своих бывших поклонников. Артистка критикует действия российских властей и всем своим видом показывает, что находится по другую сторону баррикад. За это многие возненавидели ее.
Однако высокомерная певица не спешит сжигать мосты в ненавистную Россию и все же хочет оставить за собой хоть какой-то шанс на возвращение. Именно поэтому она так яростно била себя кулаком в грудь и кричала в интервью, что кормила весь Советский Союз, пишет "Царьград".
Вайкуле боится запрета петь на русском и зарабатывать на российской аудитории, пишет "Царьград". За границей русскоязычные звезды не слишком востребованы. Более того, многие считают их врагами, даже если они активно пытаются проявлять публично русофобию, сообщает телеканал "360".