"У меня все дырявое": пустившая слезу Вайкуле заявила о крахе мечты

Латвийская звезда Лайма Вайкуле не желала себе такой участи.

Стать знать популярной певицей, собирать огромные концертные залы и купаться в лучах славы — это не то, чего всегда хотела Лайма Вайкуле. В новом ютуб-шоу "Лайма, Грэм, Рандеву" она рассказала, что и петь у нее желания не было. Звезда вспомнила времена юности, когда перед ней были открыты все дороги.

"Я хотела быть хирургом, это было мое призвание", — выразилась знаменитость. Она добавила, что и сейчас избегает публичности, но без любви публики артист обречен на забытье.

Лайма Вайкуле призналась — иногда она незаметно пускает слезу на концертах из-за бешеного восторга фанатов, однако, в отличие от Аллы Пугачевой, она не подпитывается эмоциями поклонников. Латвийская певица специально обращалась к биоэнергету, чтобы проверить свое трансцендентное энергетическое поле, и в итоге ужаснулась.

"У меня все дырявое, все в одних дырках!"— прокомментировала ситуацию Лайма Вайкуле.

Сейчас исполнительница шлягера "Вернисаж" до сих пор сожалеет, что предала мечту стать врачом, лишь друзья-медики становятся для нее отдушиной. Вайкуле отметила, что до последнего надеялась получить образование хирурга, однако сцена — это наркотик.

После поездки певицы с роковым ансамблем в Аджарию все закончилось. Мечта Лаймы Вайкуле потерпела крах.