Скандалы, драки, похищения: любовнице Пьера Нарцисса грозит тюрьма

Директор Пьера Нарцисса раскрыл карты.

Известный российский исполнитель и актер камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушел из жизни 21 июня 2022 года. Долгие годы он боролся с тяжелой формой подагры, а под конец жизни врачи диагностировали у артиста острую почечную недостаточность. Увы, но болезни взяли верх.

Шоколадному зайцу российской эстрады устроили шикарные похороны, после чего дорогой гроб с телом покойника отправили на родину. В России у Пьера Нарцисса осталась вдова Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель Калачева. Впрочем, остались и любовницы...

Не секрет, что певец любил гулять на стороне, чем, собственно, и разрушил свою семью. Однако некая Ксения Грин – сама себя женщина называет любовницей Пьера Нарцисса – решила эксплуатировать имя исполнителя даже после его смерти.

Любовница Пьера Нарцисса дала ряд скандальных интервью, а на поминках и вовсе устроила драку со вдовой артиста. Мордобой даже попал на видео и разлетелся по социальным сетям. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Однако концертный директор выпускника "Фабрики звезд" Сергей Дворцов раскрыл новые карты. По его словам, Ксения Грин причастна к похищению денежных средств на сумму 13 миллионов рублей. По словам мужчины, любовнице Пьера Нарцисса грозит тюрьма сроком на 11 лет. Она уже задержана – видео публикует Пятый канал.