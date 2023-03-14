"Это какой-то ужас, кошмар!": Гузеева оказалась в положении на третьей неделе

Российская телеведущая Лариса Гузеева всегда была видной и манкой женщиной, к которой так и липли состоятельные и не очень мужики. До брака с ресторатором Игорем Бухаровым, с которым она живет больше 20 лет, Гузеева успела закрутить несколько романов с известными мужчинами и дважды выйти замуж. Второй брак Гузеевой закончился классическим расставанием, а первый ужасной трагедией.
Первый муж Ларисы Гузеевой Илья Древнов умер от передозировки наркотиков. Второй супруг стал отцом ее первого сына Георгия, но пара распалась. С третьим мужем Игорем Бухаровым, ресторатором и другом юности, ведущая "Давай поженимся" сыграла свадьбу в 1999 году. От него артистка родила дочь Ольгу, которую ласково зовет Леля.
Несколько лет назад стало известно, что супруги не живут под одной крышей. Впрочем, это не мешает им наслаждаться жизнью. На днях стало известно, что Лариса Гузеева оказалась в непростом положении. В гости к маме пришла дочь Леля, чтобы поддержать несчастную мать, которая уже третью неделю изнемогает.
"Я продолжаю болеть третью неделю. Это какой-то ужас! Вот меня порадовали цветочками, дочка в гости пришла. Все-таки как хорошо иметь "НЗ" в виде таких вот чудесных круглых (пельменей – прим. ред.). Лелечка, конечно, новое поколение... И что, вкусно будет тебе вот с этим соусом? Какие у нас оранжевые пельмени... Кошмар!" – рассказала Лариса Гузеева.
Ведущая показала на видео, что на ее столе постоянно лежат куча таблеток и местных антибиотиков, а также спреев для промывания носа. Судя по всему, положение ведущей действительно серьезное.