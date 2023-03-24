"Накал страстей": Якубович отметелил Гузееву в эфире Первого канала

Разгорячившийся Якубович был в ударе.

Леонид Якубович уже на протяжении многих лет является бессменным ведущим шоу "Поле чудес" на Первом канале. В отличие от Ларисы Гузеевой, он не мелькал в посольстве Израиля, а продолжал работать и популяризировать национальную культуру. Ведущий часто говорит в эфире Первого канала о Руси-матушке и традициях народов РФ.

24 марта 2023 года вышел очередной выпуск шоу "Поле чудес", который не оставил равнодушным никого. Он был посвящен ветру и его разным российским названиям. Во второй тройке игроков появился смешной студент, которому Леонид Якубович решил найти пару. И, что удивительно, на Первом канале невеста нашлась практически сразу.

Парень стал не только победителем мини-тура, но и всей программы. Во многом этому поспособствовала незамужняя девушка, которую ему сосватал ведущий шоу "Поле чудес". Видимо, Леонид Якубович забыл, что он не сваха, и легко отобрал хлеб у своей коллеги Ларисы Гузеевой, которую многие зрители Первого канала уже успели списать со счетов.

Зал ликовал, когда парень и девушка принялась обниматься под камерами на Первом канале. "Господи, этот накал страстей со стороны зрителей мне так мешает", – признался победитель программы "Поле чудес".

Леонид Якубович на протяжении всего выпуска поддерживал своего фаворита. Эту доброжелательную тактику зрители оценили. В отличие от Ларисы Гузеевой, звездный усач не позволял себе оскорблений и не навязывал субъективное мнение, получив всеобщее расположение на шоу "Поле чудес". Таким образом он формально отметелил Ларису Гузееву, талант которой из-за скандальных заморочек уже похоронило немало поклонников.

