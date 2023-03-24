"Веду себя как сволочь": оказавшаяся в положении Гузеева заявила о тяжелой ноше

Жизнь Ларисы Гузеевой зашла в тупик.

Телеведущая, актриса и звезда социальных сетей Лариса Гузеева вышла к поклонникам с новым откровением. Оказывается, в свои 63 года ведущая "Давай поженимся" переосмысливает целую жизнь. Женщина, судя по всему, обратилась к психологу, а теперь делится всеми любимыми инсайдами от терапии.

Так, интернет-издание "360", цитируя Гузееву, сообщает, что специалисты по ментальному здоровью советуют Ларисе перестать думать о других людях и поставить себя на первое место. Однако, как можно думать о себе, когда всю жизнь приходилось думать наперед, вопрошает Лариса. Но не все поклонники разделили терзания Гузеевой, когда та заявила о тяжелой ноше ответственности.

"Я люблю себя и делюсь своей любовью с близкими. Это не значит, что веду себя как сволочь. Это как в самолете — маску сначала на себя, а потом близким", — написала одна из подписчиц Гузеевой.

Возможно, время на философские рассуждения появились у звезды "Давай поженимся" во время недавней болезни. Оказавшаяся в положении пациента на три недели Лариса Гузеева успела пожаловаться поклонникам. По ее словам, о маме позаботилась любимая дочь Оля. Она принесла цветы и покормила болеющую Гузееву.