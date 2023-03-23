"Травма нерва": стали известны последствия пластики перекошенной Успенской

69-летняя Любовь Успенская выходит на сцену при полном параде. Роскошные платья с элегантными вырезами, туфли на высоком каблуке, укладка и сценический макияж. Однако, под макияжем тоже скрывается титанический труд, на этот раз — пластических хирургов.
И хоть сама Любовь Успенская не скрывает, что нередко прибегает к помощи специалистов для сохранения красоты, зритель не всегда в полной мере может оценить последствия. К счастью, это сделала пластический хирург Дарья Фетисова. С ее слов поклонникам стали известны последствия всех вмешательств.
По словам эксперта, у артистки заметна некорректная работа с тканями, в частности, неправильное количество филлеров. По всему лицу заметна миграция препарата на основе гиалуроновой кислоты. Кроме этого, хирург отметила изменения в подвижности мимики. Скорее всего, перекошенный рот — это результат неправильных действий врача.
"Наблюдается история с подвижностью мимики, которая говорит о нарушении и травме нерва. У нее сейчас косит рот", — рассуждает специалист о внешности Любови Успенской.
Однако, самое необычное последствие — это, конечно же, пустой кошелек. По подсчетам Фетисовой, сумма всех вмешательств в лицо обошлись Успенской в полтора миллиона рублей. Неизвестно, сколько звезде понадобится еще средств, чтобы исправить прошлые ошибки.