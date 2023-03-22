"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку

69-летняя артистка Любовь Успенская в очень юном возрасте пережила ряд трагичных событий. В 16 лет юная девушка забеременела от взрослого мужчины, который настоял на аборте. Ей пришлось согласиться на этот шаг, несмотря на внушительный срок — три месяца.
В 18 лет, уже будучи в браке, Любовь Залмановна потеряла двух новорожденных сыновей. До сих пор она с болью вспоминает эти дни в роддоме.
"В сердце пустота образовалась — я так этих детей ждала! Вернее, я не знала, что их двое будет, и очень ребенка хотела", — рассказывает звезда.
Только в 35 лет артистка смогла стать матерью. Любовь Успенская родила дочь, которую назвала Татьяной. Сейчас ей уже самой за 30 лет и вместе с родительницей она выступает на сцене. Женщина признается, что мечтает стать матерью и женой.
На днях у рожденной после аборта дочери Любови Успенской появилось новое фото. Поклонникам стало известно, что Плаксина усыновила крошку — маленького щенка. Татьяна мило держит малыша на руках и целует щеночка почти в губы. Неудивительно, ведь все хозяева питомцев любят нежностей с животными.
Пока личная жизнь начинающей артистки остается в тайне. Любовь Успенская не торопит дочь, так как совсем недавно их отношения наладились. Долгое время их разделяла пропасть из-за наркотиков и асоциального поведения Татьяны.