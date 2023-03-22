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Шоу-бизнес
"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник

"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник

Наргиз Закирова всем обязана Максу Фадееву.
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Наргиз Закирова когда-то была популярной в России и собирала стадионы. Однако после ее хамского поведения певица лишилась буквально всего и получила запрет на въезд в нашу страну на 50 лет. Все началось с того, что Наргиз раскритиковала Россию и ее граждан и заняла радикально антироссийскую позицию. За это на нее посыпалась критика и ненависть бывших поклонников.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что Наргиз Закирова всей своей популярностью обязана своему бывшему начальнику Максу Фадееву, без которого она была бы сейчас никем. Бывшая звезда шоу "Голос" могла бы вообще не попасть в шоу-бизнес.

"Где Наргиз была бы, если бы не Фадеев? В глубокой ж*** на Брайтоне! Она приехала, он взял ее в шоу "Голос". Он бы мог ее не выбрать", – заявил Пригожин в рутюб-шоу "Злые языки".

Напомним, в прошлом году Наргиз Закирова после всей вылитой на Россию грязи пыталась приехать в Москву, но ее развернули прямо в аэропорту. Артистке выдали запрет на въезд в Россию и помахали ей ручкой. Сотрудники аэропорта объявили, что артистка сможет приехать в нашу страну только в 2072 году, что, конечно, вряд ли возможно.

Наргиз Закирова. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 22 марта 2023, 20:46 Источник: Рутюб-шоу "Злые языки" • Требует проверки
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