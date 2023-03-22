Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым

Поклонники Никиты Преснякова не могут поверить.

Практически все посты в социальных сетях Никита Пресняков посвящает музыке. Лишь изредка среди выступлений и записей вокала мелькает жена артиста — модель и блогер Алена Краснова. Недавно пост в микроблоге внука Аллы Пугачевой заставил поклонников вздрогнуть.

Молодой артист опубликовал видео, в котором он исполняет трек группы Linkin Park совместно с бывшим лидером группы Честером Беннингтоном. Юморные поклонники с хорошим музыкальным вкусом провели, так называемую, "диванную" экспертизу и решили, что 31-летний Никита Пресняков поет один-в-один как Честер. Так, голосистый внук Примадонны был признан мертвым солистом легендарной рок-группы. Разумеется, в шутку.

Поклонники Никиты Преснякова не могут поверить, что со дня смерти солиста Linkin Park прошло уже шесть лет. Напомним, Честер Беннингтон ушел из жизни 20 марта 2017 года в 41 год. Поклонники зарубежной звезды тяжело переживали это горестное событие, на песнях Беннингтона выросло целое поколение.

Сейчас Никита Пресняков сосредоточен на карьере клипмейкера. За океаном он работает с именитыми звездами Голливуда, создавая для них музыкальные ролики. Ради успеха и узнаваемости, внук Аллы Пугачевой даже изменил имя и теперь он Ник Прес.