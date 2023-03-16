Развлекается с мужиками: Подольская после развода сбагрила детей Преснякову

Подольская бросила мужа.

Звездные супруги вместе уже больше 15 лет. Но друг к другу они пришли не сразу. Владимир Пресняков только после развода обрел истинное счастье в объятиях рыжеволосой певицы. На протяжении всех этих лет вокруг семьи то и дело ходят слухи о проблемах. Сплетникам только повод дай объявить о том, что Наталья Подольская бросила мужа или он ее.

Вот и на этот раз поползли слухи о разладе в звездной паре. Певица ни с того ни с сего решила отправиться за границу и мужа почему-то с собой не взяла. Артистка нашла компанию поинтереснее – близкую подругу. Возможно, приятельницы решили провести время в женской компании. Прекрасно, что после развода и всех своих неудачных отношений Владимир Пресняков позволяет жене сбагрить ему детей и удрать в отпуск.

Очевидно, что музыкант доверяет возлюбленной. Накануне она разместила в микроблоге видео, на котором запечатлена в ресторане. Она танцует под латинскую музыку как в последний раз. При этом развлекается она не одна – вокруг вьются толпы мужчин, которые тоже хорошо проводят время, правда, не в компании Натальи Подольской.

После еще пары роликов певица опубликовала трогательное видео, на котором запечатлены ее сыновья, оставшиеся с отцом. Артистка написала, что очень сильно скучает по наследникам и наверняка по мужу. Так что, в браке Натальи Подольской и Владимира Преснякова все по-прежнему прекрасно, просто они в силу мудрости дают другу другу свободу.