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Развлекается с мужиками: Подольская после развода сбагрила детей Преснякову

Развлекается с мужиками: Подольская после развода сбагрила детей Преснякову
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Подольская бросила мужа.

Звездные супруги вместе уже больше 15 лет. Но друг к другу они пришли не сразу. Владимир Пресняков только после развода обрел истинное счастье в объятиях рыжеволосой певицы. На протяжении всех этих лет вокруг семьи то и дело ходят слухи о проблемах. Сплетникам только повод дай объявить о том, что Наталья Подольская бросила мужа или он ее.

Вот и на этот раз поползли слухи о разладе в звездной паре. Певица ни с того ни с сего решила отправиться за границу и мужа почему-то с собой не взяла. Артистка нашла компанию поинтереснее – близкую подругу. Возможно, приятельницы решили провести время в женской компании. Прекрасно, что после развода и всех своих неудачных отношений Владимир Пресняков позволяет жене сбагрить ему детей и удрать в отпуск.

Очевидно, что музыкант доверяет возлюбленной. Накануне она разместила в микроблоге видео, на котором запечатлена в ресторане. Она танцует под латинскую музыку как в последний раз. При этом развлекается она не одна – вокруг вьются толпы мужчин, которые тоже хорошо проводят время, правда, не в компании Натальи Подольской.

После еще пары роликов певица опубликовала трогательное видео, на котором запечатлены ее сыновья, оставшиеся с отцом. Артистка написала, что очень сильно скучает по наследникам и наверняка по мужу. Так что, в браке Натальи Подольской и Владимира Преснякова все по-прежнему прекрасно, просто они в силу мудрости дают другу другу свободу.

16 марта 2023, 11:20
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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