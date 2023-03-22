"Четвертый ребенок": Засветившая животик жена Тарасова объявила о беременности

В семье Дмитрия Тарасова пополнение?

После громкого развода с поющей телеведущей футболист уж очень быстро обзавелся новой семьей. Он женился на модели Анастасии Костенко, а после буквально один за другим у них стали появляться дети. Сейчас бывший муж Ольги Бузовой вместе с новой возлюбленной воспитывает двух дочек и сына.

Малыши в звездной семье появляются с неимоверной скоростью. Наверное, поэтому поклонники постоянно подозревают Анастасию Костенко в новой беременности. Не так давно супруги улетели на Мальдивы, где, судя по фотографиям, только и делают, что нежатся друг с другом. Так что, разговоры об очередном пополнении начались с новой силой.

Находясь на курорте, жена Дмитрия Тарасова не раз засветила свой животик в раздельном купальнике, к которому у поклонников теперь пристальное внимание. И пока каких-либо изменений в фигуре модели не заметно. Однако россияне продолжают при удобной возможности писать в комментариях о том, что бывший Ольги Бузовой и его супруга на курорте создают нового ребенка.

Видимо, устав от этих разговоров, Анастасия Костенко откровенно объявила о беременности, которую ждать не стоит – по крайней мере сейчас.

"Тут сама природа велит: расслабься и получай удовольствие! И речь не о четвертом ребенке, фантазеры вы мои", – развеяла слухи модель.

Она дала понять, что сейчас родители находятся на заслуженном отдыхе, чтобы вернуться в Москву с новой энергией. Однако поклонники этой истории не поверили. Кто-то напомнил жене бывшего Ольги Бузовой, что третью беременность она тоже отрицала.