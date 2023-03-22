"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву

Актриса театра и кино Марина Федункив в 2021 году в третий раз вышла замуж. Избранником звезды "Реальных пацанов" стал итальянец Стефано Маджи. По словам 50-летней Федункив, ее супруг считает себя больше "русским", чем она, прожившая в одной стране всю жизнь.
По вечерам муж и жена любят смотреть старые советские фильмы. Пересматривая снятые в прошлом веке картины в новой компании, Марина Федункив открывает для себя новые смыслы и детали. Ей кажется, что раньше снимали все с большой любовью и отдачей.
А вот молодой муж-иностранец находит в фильмах совсем другие прелести. Так, итальянец недоумевает от некоторых культурных особенностей фильмов. При просмотре фильма "Самая обаятельная и привлекательная" он практически втрескался в Ирину Муравьеву и до последнего искренне переживал за ее судьбу.
Рассказывая о молодом муже, Марина Федункив говорит о нелюбви Стефано быть на виду. Он не стремится связать жить с шоу-бизнесом, однако готов поддержать любимую. В то же время, актриса старается поменьше тяготить его светскими мероприятиями.
"Стефано не любит публичность", — сетует Федункив.
Пара познакомилась на вечеринке одного из друзей Стефано. Позже они случайно пересеклись в самолете, где проговорили в течение всего полета. Долгое время Марина Федункив скрывала избранника, однако после свадьбы раскрыла все карты.