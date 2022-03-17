Скатившаяся на дно Марина Федункив внезапно прозрела: Думала, что это норма

Марина Федункив счастлива с молодым избранником как никогда.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив в 2021 году впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал итальянский предприниматель Стефано Маджи. Актриса признается, что в этих отношениях она впервые узнала, как это – быть слабой женщиной.

До знакомства со Стефано Марина дважды состояла в фактическом браке. С мужьями знаменитости не везло. Первый гражданский муж изменял Федункив, а второй – употреблял запрещенные вещества, пил и распускал руки.

В отношениях с наркозависимым Марина Федункив была 13 лет. Все эти годы актриса безуспешно пыталась избавить любимого от пагубных пристрастий. А в какой-то момент Марина сама начала прикладываться к рюмке. К счастью, знаменитость вовремя осознала, что скатилась на самое дно.

Однажды звезда "Реальных пацанов" прозрела и вышвырнула непутевого мужа из жизни. "Тащила все на себе и думала, что это норма", – поделилась Марина.

Встреча с Маджи превратила жизнь Федункив в сказку. В отношениях с итальянцем актриса поняла, что не обязана всегда быть сильной и самостоятельной. Муж оберегает Марину от многих забот. Кроме того, Маджи, как утверждает актриса, хорошо понимает русских людей. "Мой муж куда больше русский, чем я сама", – рассуждает звезда.