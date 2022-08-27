Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
партнеры
Суббота
27 августа
Лента новостей
08:25
Первый водил любовниц, второй избивал, а молодой итальянец осчастливил: мужчины бездетной Федункив
04:38
"Не везде возможно": Почему россияне не могут поменять аварийное жилье на комфортные условия?
02:45
Сколько стоит секс с Настей Ивлеевой? Удовольствие не для бедных
00:19
День Михея-Тиховея: Что нельзя делать в праздник 27 августа
21:46
"Страшно смотреть!": Позвоночник истощенной Ходченковой вывалился наружу
20:46
Назван ежемесячный гонорар Гузеевой за шоу "Голос 60+": Стоимость квартиры
20:32
Август в Москве стал самым жарким за последние 22 года
19:31
В Башкирии арестован убийца 95-летнего ветерана ВОВ
19:22
"Упала с яхты": появились подробности страшной смерти звезды "Дома-2"
19:22
В Петербурге профессионального бойца обвинили в изнасиловании
18:28
"Совсем не похожа на мать": Родившая ребенка 54-летняя Кабо принимает поздравления
17:34
"Цинично и жестоко": обиженная Маркл облила грязью королевскую семью
16:42
Событие года: Названа стоимость роскошной свадьбы Прилучного и Брутян
16:09
В Петергофе мужчина напал с ножом на девочку-подростка
15:53
"Ждет ребенка": Объявлено о беременности двойника Муцениеце от женатого Прилучного
14:47
Попала в психушку, стала чужой для родни: Почему не сложилась семейная жизнь Светличной
14:31
"Спиртное и проблемы с сердцем": врач о добровольно ушедшем в могилу Шатунове
14:25
"Встретиться с Богом": Истощенная до скелета Ходченкова ушла ночью
13:42
"Стать родителями": Рассказавшая о воссоединении Бузова собралась рожать от Тарасова
13:41
В СИЗО в Зеленограде местные жители услышали взрывы
13:24
Солнцев раскрыл грязное нутро участников и ведущих "Дома-2": Проститутки и пройдохи
13:17
Жительница Подмосковья год ходила со стеклом в колене
12:51
"Пока отец не нагуляется": уязвленная Муцениеце сунула под нос новобрачному Прилучному кинутых детей
12:31
Жена униженного безработного Тарасова заикнулась о его примирении с Бузовой после слухов о разводе
11:35
Взялась за воспитание: Объявилась родившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать
11:28
Прижавшаяся к Земфире Литвинова нежно обратилась к ней в важный день: Грешная нетрадиционная любовь
10:33
Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
10:32
"Меня бы уже не было в живых": Яковлева откровенно о тяжелых разводах и новом романе
10:31
Вскрылась правда о недвижимости патриота Маликова за рубежом
09:47
"Помог ей уйти на тот свет": В смерти найденной в реке звезды "Дома-2" оказался замешан Малахов
09:47
"Негде было жить": Поставлена точка в квартирном конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
08:58
Бросившего Пугачеву с детьми предателя Галкина растерзали толпой под нечеловеческие вопли
08:57
Звезду "Уральских пельменей" оттарабанили мощным агрегатом
08:38
Конфликт в кафе Зеленограда кончился перестрелкой с погибшим
06:33
Драка в магазине, перепалка с фанатами, оскорбление Монеточки: скандальные выходки Земфиры
04:26
Шок! Пережившая 33 несчастья Боня стала жертвой колдовства
02:14
Разврат средь бела дня: брошенка Решетова обласкала сочную грудь при всем честном народе
00:12
Тихон Страстной: Что нельзя делать 26 августа
21:53
Не Меладзе: в Сеть попала интимная переписка Брежневой с любимым человеком
21:21
Пытавшегося покончить с рукоблудием Харламова застукали с двумя красотками: Копия Асмус
21:19
"Мой мальчик": родившая сына Валерия принимает поздравления
21:03
В Челябинске подросток за рулем каршеринга сбил пешехода
20:43
"Очень похожа на Агату": роскошная свадьба Прилучного шокировала фанатов
20:40
В Подмосковье загорелся конноспортивный комплекс
19:53
Двигалась после смерти: Всплыли страшные подробности гибели найденной в камышах звезды "Дома-2"
19:02
"Наш Ангел-Хранитель!": Орбакайте льет слезы по умершей от инфаркта Пугачевой
17:05
"Подбивает клинья": хитрющий Лазарев залез на престарелую брошенку
16:12
Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск
16:07
Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи
15:07
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака
"Подбивает клинья": хитрющий Лазарев залез на престарелую брошенку
"Меня бы уже не было в живых": Яковлева откровенно о тяжелых разводах и новом романе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Первый водил любовниц, второй избивал, а молодой итальянец осчастливил: мужчины бездетной Федункив

Первый водил любовниц, второй избивал, а молодой итальянец осчастливил: мужчины бездетной Федункив

27 августа Марине Федункив исполняется 51 год. Актриса не только преуспела в карьере, но и нашла свое счастье в личной жизни. Однако в любви ей повезло далеко не сразу.
прочитано 365 раз

Марина Федункив завоевала любовь зрителей, снявшись в шоу "Comedy Woman" и сериале "Реальные пацаны". Карьера звезды складывалась удачно, чего не скажешь о ее личной жизни. Актриса не раз связывала себя узами брака, но семейная жизнь оборачивалась для нее кошмаром. Первой союз Федункив разрушили измены, второй – зависимость и побои. Только с третьим супругом ей удалось обрести настоящее счастье.

ПО ТЕМЕ

"Запрещает ругать": пережившая ад Федункив вывалила правду о муже-итальянце

"Похоронили": коллега сообщила прискорбную новость о Марине Федункив

С первым избранником, Сергеем Щелчковым, актриса познакомилась еще в студенческие годы. Возлюбленные вместе учились в Пермском институте искусства и культуры. Их отношения продолжались 12 лет, но к свадьбе так и не привели.

Когда карьера Марины пошла в гору, муж не смог смириться с ее успехом и начал заглядываться на других женщин. Сергей часто водил в дом любовниц. Вскоре брак распался, но бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения.

Вторым супругом звезды стал предприниматель Михаил. Будущие возлюбленные познакомились случайно, когда актриса ловила такси, чтобы успеть на собственный день рождения. С тех пор они не расставались. Союз продлился 13 лет, но не был счастливым. Муж звезды был наркоманом и поднимал на нее руку.

Совместная жизнь со вторым избранником обернулась для Федункив настоящим кошмаром. Марина надеялась, что сможет спасти любимого мужчину от зависимости, но все оказалось безуспешно. Артистка долгие годы терпела мужа-тирана и скрывала следы побоев, а однажды даже ездила на гастроли со сломанной рукой. К счастью, в 2017 году актриса все-таки решилась уйти от деспота.

После двух неудачных браков личная жизнь Федункив наладилась. Знаменитость обрела счастье с итальянским предпринимателем Стефано Маджи. Новый возлюбленный младше актрисы на 13 лет, но разница в возрасте их ничуть не смущает. Летом 2021 году они официально стали мужем и женой.

В отличие от предыдущих мужей, Стефано буквально носит Марину на руках и сдувает с нее пылинки. Лишь в третьем браке артистка поняла, что она не обязана быть сильной и самостоятельной. Детей у супругов пока нет, но Федункив не исключает, что когда-нибудь они станут родителями.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Марина Федункив. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2022, 08:25 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир

Появились подробности
Шоу-бизнес

Взялась за воспитание: Объявилась родившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать

Неожиданное появление
Недвижимость

"Негде было жить": Поставлена точка в квартирном конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Продюсер отрицает вину
Шоу-бизнес

"Пока отец не нагуляется": уязвленная Муцениеце сунула под нос новобрачному Прилучному кинутых детей

Актер нашел свое счастье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Башкирии арестован убийца 95-летнего ветерана ВОВ
В Петербурге профессионального бойца обвинили в изнасиловании
В Петергофе мужчина напал с ножом на девочку-подростка
Жительница Подмосковья год ходила со стеклом в колене
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+